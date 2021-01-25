Türkiye'nin 25 Ocak koronavirüs tablosu: Ölü sayısı 137, vaka sayısı 5 bin 642

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Bugünün koronavirüs tablosu.

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 80 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına bugün başlanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun önerisiyle 80 yaş ve üzerinin de aşılama çalışmalarının başladığını duyurdu. Bakan Koca, 80 yaş ve üzeri vatandaşların sağlık kuruluşlarına giderek aşılanacağını bildirdi.

Bakan Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dâhilinde bugün itibariyle, 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar.

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Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dâhilinde bugün itibariyle, 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 25, 2021

Türkiye, Sinovac'ın ürettiği CoronaVac isimli aşının ikinci partisini de Türkiye'ye getirdi. 3 milyon doz aşının ardından 6.5 milyon doz aşı daha geldi. İkinci parti toplamda 10 milyon olacak.

Aşılamada ise 1 milyon 250 bin barajı aşıldı.