Koronavirüs Türkiyenin 25 Ocak koronavirüs tablosu Ölü sayısı 137, vaka sayısı 5 bin 642
TÜRKİYE

25 Ocak koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Türkiye'nin 25 Ocak koronavirüs tablosu: Ölü sayısı 137, vaka sayısı 5 bin 642

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Ocak günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Bugünün koronavirüs tablosu.

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 80 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına bugün başlanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun önerisiyle 80 yaş ve üzerinin de aşılama çalışmalarının başladığını duyurdu. Bakan Koca, 80 yaş ve üzeri vatandaşların sağlık kuruluşlarına giderek aşılanacağını bildirdi.

Bakan Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dâhilinde bugün itibariyle, 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar.

Türkiye, Sinovac'ın ürettiği CoronaVac isimli aşının ikinci partisini de Türkiye'ye getirdi. 3 milyon doz aşının ardından 6.5 milyon doz aşı daha geldi. İkinci parti toplamda 10 milyon olacak.

Aşılamada ise 1 milyon 250 bin barajı aşıldı.

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