Koronavirüs Türkiyenin 28 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor
TÜRKİYE

28 Aralık koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Türkiye'nin 28 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Aralık günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu. İşte 28 Aralık koronavirüs vaka, ölü, test sayısı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

  • Son 24 saatte 257 kişi hayatını kaybederken yeni vaka sayısı ise 15 bin 197 olarak açıklandı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 180 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte, 22 bin 203 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 37 bin 433'e yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 958 bin 818'e ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 162 bin 775, vefat sayısı 20 bin 135, ağır hasta sayısı 4 bin 251 oldu.

  • Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

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