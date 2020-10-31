Sağlık Bakanlığı 31 Ekim koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 75, hasta sayısı 2213

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 124 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 213 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti.

Bugünün koronavirüs tablosu.

Ağır hasta sayısı 2 bin 75 oldu, son 24 saatte 1506 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 323 bin 971'e yükseldi.

Bugün tespit edilen 2.213 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız bir günde yaklaşık %5 arttı. Bu durum salgınla mücadele konusunda hassasiyetimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Mücadeleye güç verin. https://t.co/RVlhe7786O REKLAM October 31, 2020

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanlığı 30 Ekim koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 78, hasta sayısı 2322