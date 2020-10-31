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Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 31 Ekim koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 75, hasta sayısı 2213
TÜRKİYE

31 Ekim koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı 31 Ekim koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 75, hasta sayısı 2213

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Ekim günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

  • Türkiye'de son 24 saatte 124 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 213 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti.

Bugünün koronavirüs tablosu.

Ağır hasta sayısı 2 bin 75 oldu, son 24 saatte 1506 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 323 bin 971'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı 30 Ekim koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 78, hasta sayısı 2322
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanlığı 30 Ekim koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 78, hasta sayısı 2322

Türkiye'nin 29 Ekim koronavirüs sonuçları açıklandı: Tablo endişe veriyor
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 29 Ekim koronavirüs sonuçları açıklandı: Tablo endişe veriyor
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Türkiyenin son 24 saati

Türkiye'nin son 24 saati

Bakan Koca ağır hasta sayısındaki artışa dikkat çekti.
Ege ve Marmara 6,6 ile sallandı

Ege ve Marmara 6,6 ile sallandı

Deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi.
Daha büyükdeprem yaklaşıyor

Daha büyük
deprem yaklaşıyor

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184'ü arayın!

184'ü arayın!

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can kaybı 35'e çıktı

​Sağlık Bakanı Koca üzücü haberi paylaştı..
Enkaz altında<br>kız çocuğu görüldü

Enkaz altında
kız çocuğu görüldü

​Ekipler o noktada arama kurtarma çalışması başlattı.

Depremin<br>korkutucu sesi

Depremin
korkutucu sesi

Depremin yer altındaki sesi paylaşıldı.
Bir mucize daha

Bir mucize daha

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Eşi, kızı ve <br>kendisi pozitif

Eşi, kızı ve
kendisi pozitif

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Erdoğan
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Tüm dost ülkelere
teşekkür ediyorum

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23 saat sonra<br>mucize kurtuluş

23 saat sonra
mucize kurtuluş

Arama kurtarma çalışması sonucu anne ve üç çocuğu kurtarıldı.
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sürpriz teknik adam

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Evleri yıkılanlara
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Uykuyu<br>kendilerine<br>haram kıldılar

Uykuyu
kendilerine
haram kıldılar

​İçişleri Bakanlığının duygulandıran paylaşımı.

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