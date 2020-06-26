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Koronavirüs 65 yaş için seyahat izni İzin belgeleri Vefa Sosyal Destek Hattı ya da e-Devlet üzerinden alınabilecek
TÜRKİYE

65 yaş üstü vatandaşlar için seyehat izni nereden alınır?

65 yaş için seyahat izni: İzin belgeleri Vefa Sosyal Destek Hattı ya da e-Devlet üzerinden alınabilecek

65 yaş ve üzeri vatandaşlar, seyahat izni belgesi alarak tatile çıkabilecek. Bu kişiler birinci derece yakınları ile en fazla 6 kişi için başvurabilecek. İzin belgesi, ‘Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı’ndan ya da e-Devlet üzerinden alınabilecek. Başvuru formunda otel tatili, yazlık, kiralık ev ya da karavan tatillerinden biri seçilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 65 yaş ve üzeri vatandaşların seyahat iznine ilişkin genelge gönderdi. Genelgede, gelinen aşamada Kovid-19 yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi ve turizm sezonunun açılması sebebiyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların turizm amaçlı seyahatlerine izin verilmesinin uygun olacağının değerlendirildiği belirtildi. Yayımlanan genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) turizm amacıyla yapacakları yolculuklarda “Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi” almak şartıyla istedikleri yerleşim yerine gidebilecek.

Bakan Koca: Sokağa çıkma kısıtlaması ile 65 yaş üstünün hastalığa yakalanma oranı yüzde 50 düştü
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Bakan Koca: Sokağa çıkma kısıtlaması ile 65 yaş üstünün hastalığa yakalanma oranı yüzde 50 düştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Hekimlerimize, hemşirelerimize, bütün sağlık personelimize riskleri göze alaak verdikleri özverili hizmet için bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki vardınız. 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması sonrası bu yaş grubunda hastalığa yakalanma oranı yüzde 50 düştü' dedi.

TATİL REZERVASYON BELGESİ İSTENECEK

Fotoğraf: Arşiv

Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesine başvuracak 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, kendileri ile aynı durumda bulunan (65 yaş ve üzeri) eş, kardeş ve birinci derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için seyahat izin belgesi başvurusu yapabilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak üzere, Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden veya elektronik ortamda e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemine girerek seyahat izin işlemleri başlığının altında yer alacak Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi verilmesi alt başlığını seçerek başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuru formunda otel tatili, yazlık/devremülk, kiralık ev/villa ya da karavan tatili gerekçelerinden biri seçilecek. Vatandaşlar, otel tatili için rezervasyon belgelerini, yazlık/devremülk için tapu örneklerini, kiralık ev/villa tatili için ise kira sözleşmelerini, karavan tatili için karavan sahiplik belgeleri ya da kira sözleşmelerini zorunlu olarak başvuru sırasında sisteme yükleyecek.

Gücümüz vefamız: Destek ekipleri tarafından bir haftada 545 bin yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşa ulaşıldı
KORONAVİRÜS
Gücümüz vefamız: Destek ekipleri tarafından bir haftada 545 bin yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşa ulaşıldı

YOLCULUK İÇİN DE BAŞVURU YAPILABİLECEK

  • Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi alacak vatandaşlar, otobüs, uçak, tren ve özel araç ile yapacakları yolculuklar için başvuru yapabilecek. Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin Kovid-19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup olmadığı hususu da sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanacak. Vatandaşların belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşu ya da valilik/kaymakamlıklara gitmelerine gerek bulunmuyor.

Seyahat izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar memleket yolunda
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Seyahat izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar memleket yolunda
Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda gittikleri yerden 1 ay dönmemek kaydıyla seyahat izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar memleketlerine gitmek için yola çıktı. Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen 65 yaş üstü vatandaşlar, İstanbul çıkışında TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda oluşturulan denetleme noktalarından geçti.


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