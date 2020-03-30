Gücümüz vefamız: Destek ekipleri tarafından bir haftada 545 bin yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşa ulaşıldı

Koronavirüsle mücadelede evinden çıkamayan yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlar için yaygınlaştırılan “Vefa Projesi”, iyilik ve merhametin dalga dalga büyümesini sağlıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen “Vefa Projesi” kapsamında “Vefa Sosyal Destek” grupları evinden çıkamayanlar için seferber oluyor.

MAYIS 2019’DA BAŞLADI

Elazığ

Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük Eylem Planı’nda da yer alan ve ilk olarak Mayıs 2019’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca pilot uygulama olarak başlatılan “Vefa Projesi” ile hem kimsesi olmayan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması hem de ekonomik açıdan dezavantajlı kadınlara istihdam fırsatı yaratılması amaçlandı. Bir yılda meyvelerini veren proje ile büyük bölümü kadın, sosyal yardım alan veya geriatri bölümü mezunları ile yaşlı bakımı konusunda sertifika sahibi 2 bin kişi, sosyal güvenlik primleri karşılanarak asgari ücret ile istihdam edildi.

YAŞLILARA VEFA ELİ

Elazığ

Bu kişiler, tek başına yaşayan yaşlı vatandaşların ev temizliği, yemek ihtiyacı, pazar alışverişi, günlük bakımı ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da kendi yuvalarına ekonomik katkı sağlama imkanına kavuştu. Türkiye’nin dört bir yanında yaygınlaştırılan projeyle bugüne kadar 21 bini aşkın yaşlı vatandaşa devletin “Vefa” eli uzatıldı.

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KORONA İÇİN DE SEFERBER

Mardin

Vefa Projesi, dünya ile birlikte Türkiye’yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde de önemli bir misyon yüklendi. 65 yaş üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların evden çıkmalarına gelen kısıtlama sonrasında proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi’nde yer alarak, Türkiye’nin 81 ilindeki yaşlılar için seferber edildi. Yeni süreçte İçişleri Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde Aile Sosyal Destek Personelinden (ASDEP) belediyelere, polisten jandarmaya kadar tüm birimler, evinden çıkamayan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere “Vefa” çatısı altında buluştu.

BİR HAFTADA YOĞUN MESAİ

“Vefa Sosyal Destek” grupları, bir hafta önce başlatılan uygulamayla, tüm il ve ilçelerde 65 yaş üzerindeki vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Vali ve kaymakamların başkanlığında oluşturulan “Vefa Koordinasyon Grubu” tarafından yönetilen ekipler, şu ana kadar ihtiyacını karşılayacak kimsesi bulunmayan 545 bin 906 yaşlı ve kronik hastanın yardımına koştu. Ekipler, temel ihtiyaçları karşılamanın yanında, sokağa çıkma yasağı bulunanların maaşlarını evlerinde alabilmeleri sürecine de banka görevlilerinin yetişemediği noktalarda destek veriyor.

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Türkiye’de güvendeyiz

Kathryn Miclehe Topçu

Muğla Fethiye’de yaşayan 65 yaş üstü yerleşik yabancılar, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara yapılan yardımlardan faydalanmanın rahatlığını yaşıyor. İngiliz Kathryn Miclehe Topçu (66) koronovirüse karşı en iyi çalışan ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini söyleyerek “Kendimi Türkiye’de çok güvende hissediyorum” dedi. İngiliz June Waddell Hall (71) ise özellikle bu dönemde Türkiye’de yaşadığı için kendisini şanslı hissettiğini söyledi.

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Hastaneye yetiştirdiler

Ağrı

Ağrı Doğubayazıt’ta rahatsızlanan 71 yaşındaki Fatma Kaya, “Vefa Sosyal Destek Grubu” ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İlçeye 37 kilometre mesafedeki Suluçem köyünde yalnız yaşayan Fatma Kaya, rahatsızlanınca köy muhtarı Zafer Kaya’ya haber verdi. Muhtar Kaya, mide ağrısı şikayeti olan yaşlı kadının hastaneye ulaştırılması için Suluçem Jandarma Karakolu’nu ve 112 Acil Servis ekiplerini aradı. İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün koordinesinde harekete geçen ekipler, yaşlı kadını evinden alarak ambulansla Doç Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanede müdahale edilen yaşlı kadın, ekipler tarafından tekrar evine bırakıldı.

MERKEZDEN ANLIK TAKİP

Vefa İletişim Ekipleri

Temel ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan, sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar 112, 155, 156 numaralarını arayarak destek talebinde bulunabiliyor. Bu talepler, valilik ve kaymakamlıklarda oluşturulan Vefa İletişim Merkezleri tarafından takip ediliyor ve ekiplerin yönlendirilmesi sağlanıyor. Ayrıca belediyeler de duyurdukları Vefa iletişim numaraları üzerinden vatandaşların taleplerini alıyor. Valilik ve kaymakamlıklar tarafından bu kapsamda görevlendirilen kamu, sivil tüm görevlilere “görev belgesi-yaka kartı” düzenleniyor ve görevlilerin isimleri, görev alanları ilgili mahalle muhtarlarıyla paylaşılıyor.