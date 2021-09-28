ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü koronavirüse yakalandı

ABD Dışişleri Bakanı Ned Price, koronavirüse yakalandı. Price sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde koronavirüs semptomları gösterdiğini ve ardından yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını ifade ederek, 10 gün karantinada kalacağını duyurdu.
- Price, “Kendimi kötü hissediyorum ama ciddi hastalıklardan koruduğu güvenli ve etkili aşılara minnettarım” dedi.
Price’ın yardımcısı Jalina Porter ise, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in bu sabah yaptırdığı koronavirüs testinin negatif çıktığını aktararak, Price’ın yakın çevresinde bulunanlarda semptom görülmediğini açıkladı.