ABD’de facia: Gazilerin yaşadığı bakım evinde koronavirüsten 70 kişi öldü

Koronavirüs vaka sayısının 1 milyonu geçtiği ABD'nin Massachusetts eyaletindeki savaş gazilerinin yaşadığı bakımevinde 70 kişinin koronavirüsü nedeniyle öldüğü belirtildi.

Devlet tarafından işletilen asker gazilerinin kaldığı bakım evinde yaşanan korkunç olay büyük tepkilere neden oldu. Bakımevine başsavcılık tarafından soruşturma açılırken, yetkililer gazilerin kaldığı yerde pozitif ve negatif sonuçları olanların aynı yerde yatırıldığını açıkladı.

Bakım evinde görevli hemşirelerden Joan Miller yaptığı açıklamada “Kimin pozitif, kimin negatif olduğunu bilmiyorduk ve sonra personel yetersizliğinden hepimizi ortak bir alanda topladılar. Bu da faciaya neden oldu'' ifadelerini kullandı. Öte yandan Mart ayında bakımevindeki gazilerin sayısının daha fazla olduğu ölüm sayısının ise 230 kişiyi bulabileceği belirtildi.

Yaşanan bu facia ABD'de bakımevlerinde yaşanan ekipman ve sağlık personeli yetersizliğini tekrar gündeme getirdi. Yetkililer ABD'de bakım evlerinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 13 bin 700'ü geçtiğini belirtiyorlar. Federal hükümet 15 binden fazla bakım evinde koronavirüsü sonrası yaşanan ölüm olaylarının tespit edilmesi için çalışma başlattı.