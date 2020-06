ABD'de kâbus devam ediyor: Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 127 bine çıktı ​

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 48 bin 539 artarak 2 milyon 554 bin 448'e ulaştı. Söz konusu vaka sayısı "ikinci dalga" ihtimalinin "yüksek" görüldüğü ülkede, salgının başından bu yana 1 gün içinde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 850 artarak 127 bin 673'e çıktı. Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 280 bin 54 vakayla Brezilya, 627 bin 646 vakayla Rusya ve 515 bin 922 vakayla Hindistan izliyor.

Salgından en çok New York etkilendi

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor. New York'ta şu ana kadar 415 bin 207 kişiye virüs bulaştı, 31 bin 421 kişi hayatını kaybetti. New York'u yaklaşık 207 bin vakayla California ve yaklaşık 176 binden fazla vakayla New Jersey takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 31 milyon 367 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 868 bini geçti.