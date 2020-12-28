Koronavirüs ABDde koronavirüs bilançosu Ölenlerin sayısı 341 bini geçti
DÜNYA

ABD'de koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 341 bini geçti

ABD'de koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 341 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1249 artarak 341 bin 187'ye ulaştı. Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 37 bin 349 ile New York ilk sırada yer alıyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 143 bin 80 artışla 19 milyon 579 bin 987'ye çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 1 günde 1249 artarak 341 bin 187 oldu.

İyileşenlerin sayısı 11 milyon 496 bin 936'ya ulaşırken, ülke genelinde 246 milyondan fazla test yapıldı.

En fazla vaka Kaliforniya, en çok ölüm New York'ta

Ülkede Kaliforniya eyaleti 2 milyon 147 binden fazla vakayla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 696 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 271 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 37 bin 349 ile New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi 10 milyon 210 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 484 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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