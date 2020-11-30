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Koronavirüs ABDli ilaç firması Modernadan müjdeli haber Son derece etkili bir aşımız olduğuna inanıyoruz
DÜNYA

ABD'li ilaç firması Moderna'dan müjdeli haber: Son derece etkili bir aşımız olduğuna inanıyoruz

ABD'li ilaç firması Moderna'dan müjdeli haber: Son derece etkili bir aşımız olduğuna inanıyoruz

ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın ürettiği Covid-19 aşısına ilişkin yeni açıklama geldi. aşı ekibinin başında yer alan Dr. Tal Zaks yaptığı açıklamada, "Son derece etkili bir aşımız olduğuna inanıyoruz. Artık bunu kanıtlayacak verilere sahibiz” dedi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tüm hızıyla sürerken, aşı çalışamalarında peş peşe müjdeli haberler geliyor. ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın ürettiği Covid-19 aşısına ilişkin yeni açıklama geldi. aşı ekibinin başında yer alan Dr. Tal Zaks yaptığı açıklamada, "Son derece etkili bir aşımız olduğuna inanıyoruz. Artık bunu kanıtlayacak verilere sahibiz”dedi. Dr. Tal Zaks'in koronavirüs salgınına meydan okuyan açıklamasında "Bu salgını yok etmekte önemli bir rol oynamayı umuyoruz" şeklinde konuştu.
YÜZDE 95 ETKİLİ DENİLMİŞTİ
BioNTech'in ardından Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'dan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıyla ilgili ilk verinin, aşısının yüzde 95,4 etkili olduğunu ortaya koyduğunu açıklamıştı.

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