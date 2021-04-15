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Koronavirüs Ankarada eczanelerin çalışma saatleri değişti
TÜRKİYE

Ankara'da eczanelerin çalışma saatleri değişti

Ankara Eczacılar odası kısmi kapanma genelgesi sonrası eczanelerin çalışma saatlerinin değiştirildiğini duyurdu. Eczaneler hafta içi 08.30-18.00 cumartesi günleri 09.30-17.00 saatleri arasında çalışacak. Benzer değişiklik İstanbul'da da bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Ankarada eczanelerin çalışma saatleri değişti
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Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan "kısmi kapanma" dolayısıyla Ankara ve Kırıkkale'deki eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Ankara Eczacı Odasından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda 81 ilin valiliğine "kısmi kapanma" konulu genelge gönderildiği hatırlatıldı.

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Ülke genelinde uygulanmaya başlanan iki haftalık kısmi kapanmada, Ankara ve Kırıkkale'deki eczanelerin çalışma saatleri hafta içi 08.30-18.00 ve cumartesi 09.30-17.00 olarak düzenlendi.

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