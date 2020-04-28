Bağcılar'da rezidansta parti yapanlara polis baskını: İkisi Adnan Oktar grubundan biri de sanatçı çıktı

İstanbul Bağcılar'da bir evde sosyal medya üzerinden organize olarak evde toplandıkları ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 10 kişiye toplam 31 bin 800 lira para cezası kesildi.

DHA Bağcılar'da ev partisine polis baskında yakalananlar.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağcılar Bağlar Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi üzerindeki bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 kişilik bir grup adresteki rezidansta bir araya gelerek parti yaptı. Koronavirüs salgınını umursamayan şahıslar bir de o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı. Olayın ardından harekete geçen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısların bulunduğu adresi tespit etti. Hazırlıklarını tamamlayan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde eve baskın düzenledi. Baskında neye uğradığını şaşıran 10 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen Hüsna E.(26), Merve B.(25),Ender A.(31), Önder A.(31), sanatçı Yusuf Gültekin(36), Mustafa Ş.(28), Berkay D.(25), Fatih A.(37), Halil İbrahim B.(33) ve Çağatay Ç.(25) Hıfzısıhha Kanununa Muhalefetten 3 bin 180’er lira idari para cezası kesilerek adli işlem yapıldı.

İkiz kardeşler Adnan Oktar’ın programına katılmış

Öte yandan gözaltına alınan şahısların arasında ikiz kardeşler Ender ve Önder A.’nın geçmişte Adnan Oktar’ın programına katıldıkları ortaya çıktı. Öte yandan yine gözaltına alınanlar arasındaki Yusuf Gültekin’in ise sanatçı olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şahısların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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