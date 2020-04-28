Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Bağcılarda rezidansta parti yapanlara polis baskını İkisi Adnan Oktar grubundan biri de sanatçı çıktı
TÜRKİYE

Bağcılar'da rezidansta parti yapanlara polis baskını: İkisi Adnan Oktar grubundan biri de sanatçı çıktı

Bağcılar’da bir rezidansta koronavirüs salgınına rağmen parti yaparak sosyal medyada paylaşan 2’si kadın 10 kişi, polis ekiplerinin baskını sonucu gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıslara Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet suçundan para cezası kesilerek adli işlem yapıldı.

Haber Merkezi DHA İHA
İstanbul’da parti evine baskın
İstanbul’da parti evine baskın

İstanbul Bağcılar'da bir evde sosyal medya üzerinden organize olarak evde toplandıkları ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 10 kişiye toplam 31 bin 800 lira para cezası kesildi.

DHA
Bağcılar'da ev partisine polis baskında yakalananlar.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağcılar Bağlar Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi üzerindeki bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 kişilik bir grup adresteki rezidansta bir araya gelerek parti yaptı. Koronavirüs salgınını umursamayan şahıslar bir de o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı. Olayın ardından harekete geçen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısların bulunduğu adresi tespit etti. Hazırlıklarını tamamlayan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde eve baskın düzenledi. Baskında neye uğradığını şaşıran 10 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen Hüsna E.(26), Merve B.(25),Ender A.(31), Önder A.(31), sanatçı Yusuf Gültekin(36), Mustafa Ş.(28), Berkay D.(25), Fatih A.(37), Halil İbrahim B.(33) ve Çağatay Ç.(25) Hıfzısıhha Kanununa Muhalefetten 3 bin 180’er lira idari para cezası kesilerek adli işlem yapıldı.

İkiz kardeşler Adnan Oktar’ın programına katılmış

  • Öte yandan gözaltına alınan şahısların arasında ikiz kardeşler Ender ve Önder A.’nın geçmişte Adnan Oktar’ın programına katıldıkları ortaya çıktı. Öte yandan yine gözaltına alınanlar arasındaki Yusuf Gültekin’in ise sanatçı olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şahısların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kırıkkale'de iki köyde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı
GÜNDEM
Kırıkkale'de iki köyde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı

Ucu bucağı gözükmüyor: Onlarca gemi Zeytinburnu açıklarında salgının bitmesini bekliyor
KORONAVİRÜS
Ucu bucağı gözükmüyor: Onlarca gemi Zeytinburnu açıklarında salgının bitmesini bekliyor

Turistlere kötü haber: Bozcaada’da konaklama yasağı 31 Mayıs’a kadar uzatıldı
KORONAVİRÜS
Turistlere kötü haber: Bozcaada’da konaklama yasağı 31 Mayıs’a kadar uzatıldı

Diyanet: İslam'da zina ve bütün çeşitleriyle eşcinsel ilişki açık ve kesin bir şekilde haramdır
HAYAT
Diyanet: İslam'da zina ve bütün çeşitleriyle eşcinsel ilişki açık ve kesin bir şekilde haramdır

Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi bir milyar lirayı bulabilir
SPOR
Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi bir milyar lirayı bulabilir

Pandemi Türkiye'de en çok kucaklaşmayı özletti
HAYAT
Pandemi Türkiye'de en çok kucaklaşmayı özletti

Doç. Dr. Zülfikar: Koronavirüste 3 kırılma yaşandıktan sonra vaka sayılarının ikili hanelere gelmesini bekliyoruz
KORONAVİRÜS
Doç. Dr. Zülfikar: Koronavirüste 3 kırılma yaşandıktan sonra vaka sayılarının ikili hanelere gelmesini bekliyoruz

Koronavirüs haberlerini yayınlayan 3 Çinli aktivist ortadan kayboldu
KORONAVİRÜS
Koronavirüs haberlerini yayınlayan 3 Çinli aktivist ortadan kayboldu
Abone Ol Google News
İzle ve gururlan

İzle ve gururlan

​Türkiye'de yaşayan ABD'li: Ülkemde olmayan her şeye sahibiz.
Karalar kendini yalanladı

Karalar kendini yalanladı

Vali ile yaptığı konuşmayı aktardı gerçek ortaya çıktı
Röntgenin ifadesini verecek

Röntgenin ifadesini verecek

Başkanına Altun'un evini çektiren Kaftancıoğlu savcılığa çağrıldı.
İlk izin çıktı

İlk izin çıktı

​Kabe'de az sayıda kişiyle ibadet izni.
Koronavirüsten<br> daha tehlikeli

Koronavirüsten
daha tehlikeli

​Prof. Ceyhan: Her yıl 14 bin çocuğu kaybedebiliriz.
En tehlikeli<br>virüs açlık

En tehlikeli
virüs açlık

Dünyada her gün 8220 çocuk açlıktan ölüyor

İkili hanelere gelmesini bekliyoruz

İkili hanelere gelmesini bekliyoruz

3 kırılma yaşandıktan sonra vaka sayıları düşecek.

BİM'den 12 milyon TL

BİM'den 12 milyon TL

Ünlü market zinciri ​'Biz bize yeteriz' kampanyasına büyük destek verdi.
Tazminatsız<br>kovulabilirsiniz

Tazminatsız
kovulabilirsiniz

Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren karar.
Zekeriya <br>gözlerini açtı

Zekeriya
gözlerini açtı

​Fransa'da fişi çekilecekken Türkiye'ye getirilmişti...
Pandemiye inat<br>gezi ihalesi

Pandemiye inat
gezi ihalesi

​CHP'li belediyenin 332 bin 500 km'lik gezisine kim gidecek?
CHP kanalında<br>İsveç lobiciliği!

CHP kanalında
İsveç lobiciliği!

Fahrettin Koca yalanları Batman'dan döndü!
Rahatlığın bu kadarına da pes

Rahatlığın bu kadarına da pes

Uyarıları dinlemeyen vatandaş: İnşallah hep böyle kalabalık olur.
İndirim ve<br>para iadesi hakkı

İndirim ve
para iadesi hakkı

​Okula gitmeyen milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor.
ABD'ye de<br>yardım ediyoruz

ABD'ye de
yardım ediyoruz

​Kargo uçağı tonlarca maske, tulum ve dezenfektanla yüklendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.