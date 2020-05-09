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Koronavirüs Bin nükleer başlık üretelim Salgın geriliminde Çinden soğuk mesaj
DÜNYA

Bin nükleer başlık üretelim: Salgın geriliminde Çin'den soğuk mesaj

Çin’den ABD’nin koronavirüs salgınıyla ilgili ithamlarına ‘nükleer cevap’ geldi. Çin Komünist Partisi’nin resmi yayın organı Global Times’taki yazıda “Çin’in nükleer savaş başlıklarını 1000’e yükseltmesi lazım” denildi.

Sernur Yassıkaya Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD ve Çin arasında yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasına ilişkin karşılıklı açıklamalar sertleşmeye devam ederken, Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) İngilizce yayın yapan resmi yayın organı Global Times’ta Soğuk Savaş dönemini hatırlatacak bir yazı yayınlandı. Global Times’ın genel yayın yönetmeni Hu Xijin’in imzasıyla yayınlanan “Çin’in nükleer savaş başlıklarını 1000’e yükseltmesi lazım” başlıklı yazıda, Pekin’in Washington’un politikaları karşısında nükleer caydırıcılık stratejisine ağırlık vermesi gerektiği belirtildi. Yazının, ABD Başkanı Donald Trump’ın salgını Pearl Harbor ve 11 Eylül ile kıyaslayıp “saldırı” tanımlaması yapmasından hemen sonra yayınlanması dikkat çekti. Yazıda, nükleer başlıklarla ilgili tartışma için zaman olmadığı ve hızlı adımlar atılması gerektiği savunuluyor.

Geçen yıl, Çin Halk Cumhuriyeti’nin 70. kuruluş yıldönümünde, ilk kez ülkenin sahip olduğu nükleer füze envanteri görücüye çıkarılmıştı.

BÜYÜK CEPHANELİĞE İHTİYAÇ VAR

Yazıda Hu Xijin, “Çin kısa zamanda sahip olduğu nükleer başlık sayısını 100’e yükseltmeli. En az 100 tane Dongfeng-41 kıtalararası balistik füze sistemine sahip olması lazım.” ifadelerini kullanarak ABD’ye gözdağı verdi. Yazar, Pekin’in nükleer silahlara ilk başvuran olmama konusuna bağlı olduğunu ancak, ABD’nin Çin’e yönelik stratejik ihtirasları ve hedeflerini engellemek için daha büyük bir nükleer cephaneliğe ihtiyacı olduğu savunuldu.

CAYDIRICI ARAÇ

“Nükleer savaş başlıklarını kullanışsız” sanmayın vurgusu yapılan yazıda, ABD’li elitlerin Çin’e karşı davranışlarını şekillendirmekte caydırıcı araç olarak her gün kullanıldığı değerlendirmesi yapıldı. Barışçıl birlikte yaşam için dilenilmeyeceğini, bunun ancak stratejik araçlarla hayata geçirileceğinin iddia edildiği yazıda, ABD’nin sadece güce dayalı artan irrasyonel politikaları karşısında bu yaklaşımın doğru olacağı belirtildi. Yazar, ülkenin elindeki nükleer silahları yeterli gören Çinli uzmanları da “Çocuklar gibi saf olmakla” itham etti.

TRUMP ÇARK ETTİ

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Çin’in koronavirüsünü kasten geliştirerek dünyaya yaydığını öne süren Trump çark etti. Trump, “Çin kasten virüsü yaymadı” ifadesini kullandı. Trump daha önce salgın için "saldırı" tabirini kullanmıştı.

Washington’dan Dr. Li hamlesi

  • ABD’de Cumhuriyetçi senatörler, başkent Washington’da Çin Büyükelçiliği’nin bulunduğu bölgeye Ocak ayında Çin’de koronavirüs vakasını ilk bildiren ve Pekin tarafından “muhbirlikle” suçlandıktan sonra Şubat ayında hayatını kaybeden Çinli doktor Li Wenliang’ın adının verilmesini içeren bir teklifi Kongre’ye sundu. Guardian’ın haberine göre sunulan teklifle, Washington caddesi üzerinde Çin Büyükelçiliği’nin bulunduğu noktaya “Li Wenliang Plaza” adı verilecek. Çin karşıtlığıyla bilinen senatör Tom Cotton atılacak adımla “Dr. Li’nin kurtarmaya çalıştığı hayatların ölümünden sorumlu ülkenin büyükelçiliğinin önünde isminin yaşamasının sağlanacağını” ileri sürdü. Çin yönetimi, Dr. Li Wenliang öldükten sonra kendisine yapılan suçlamalar ve baskı nedeniyle ailesinden özür dilemişti. Wenliang’ın sosyal paylaşım sitesi Wechat’teki hesabına ise yüzbinlerce yorum yapıldığı ortaya çıkmıştı. Yorumların Pekin’in politikalarına dolaylı eleştiri amacı taşıdığı belirtiliyordu.


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