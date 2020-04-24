Çevir kazı yanmasın Trump: 'Dezenfektan enjektesi' önerisi kinayeymiş

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkedeki bilim insanları aşı bulmak için tüm hızıyla çalışmalarını sürdürüyor. Farklı ülkelerde çeşitli tedavi yöntemleri denenirken, en çok konuşulan önerilerden biri ABD Başkanı Donald Trump'tan gelmişti. Trump, koronavirüse karşı "vücuda dezenfektan enjekte edilmesi"ni önermiş, sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.

"İçimizde temizlik yapabiliriz" demişti

Trump, Oval Ofis'te 484 milyar dolarlık ek bütçe için düzenlenen imza töreninde, dün yaptığı ve ülke kamuoyunda tepki çeken, "Dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz." açıklamasına ilişkin soruyu yanıtladı.

Trump'ın önerisi sosyal medyada alay konusu olmuştu.

Soruyu soran gazeteciye dönen Trump, söz konusu açıklamasına ilişkin "Ne olacağını görmek için sizin gibi muhabirlere, kinayeli bir soru soruyordum." dedi.

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"Ellerde çok işe yarıyor"

Trump, bu konudaki soruların tekrarlanması üzerine "Dezenfektanın ellerde çok işe yaradığını düşünüyorum. Bunun etkileri laboratuvarda test ediliyor." ifadesini kullandı.

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Tezini tekrarladı

Güneş ışınlarının, virüs üzerinde öldürücü bir etkisi bulunduğunu kaydeden Trump, "Bu ışınların vücuda bir şekilde enjekte edilmesinin tedavi yöntemi olarak kullanılabileceği" tezini tekrarladı.

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"Muhabirler bana düşman"

Trump muhabirin, "Halka dezenfektan enjektesini öneriyor musunuz?" sorusuna ise, "Tabii ki hayır. Düşmanca davranan bir grup vardı. Tıpkı senin gibi yalan haberler yapan insanlar. Onlara kinaye yaptım." yanıtını verdi.

ABD'li dezenfektan şirketlerinden uyarı

Trump'ın dünkü açıklamasının ABD kamuoyunda ses getirmesinin ardından, ülkenin önemli şirketleri, halkı "dezenfektanı kendilerine enjekte etmemeleri" konusunda uyardı.