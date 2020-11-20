Çin'deki Türk iş insanı anlattı: Burada ne maske var ne mesafe
Çin'in Guandong bölgesinde ticaret yapan Türk İş İnsanı Uğur Cesur Coşkunoğlu bölgedeki son durumu yenisafak'a anlattı. Çin'de koronavirüs gündeminin olmadığını belirten Coşkunoğlu, pandeminin önüne geçildiğini ifade ederek "Burada ne maske var ne de mesafe" diye konuştu.
Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün anavatanı Çin'de ticaret yapan İş İnsanı Uğur Cesur Coşkunoğlu, ülkedeki son durumu yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'e konuştu. Çin'de koronavirüsün gündemde olmadığını belirten Cesur, özetle şu ifadeleri kullandı:
Oradaki son durum nedir?
Guandong eyaletinde Şenzen'deyim. Burada virüs öncesi nasıl bir hayat varsa o hal var. Her şey kontrol altında.
Maske neden takmıyorsunuz?
Şuan olduğum kafede kimse takmıyor. Maske ve mesafe önlemi yok. Sadece bazı metrolarda bazen önlem alınabiliyor. Şuan burada böyle bir gündem yok.
Virüs Wuhan'dan geldi, nasıl normale dönüldü?
Çin çok sert önlemler alabiliyor. Daha önceden de benzer tecrübeleri var. Katı yönetim çok sert tedbirler alabiliyor. WeChat programı hayatın her alanında kullanılıyor. Uçaktan indiğim andan itibaren devlet beni izliyor. Otelde, toplu taşımada bu programı kullanmak zorundayım. Bu programla hastalığı takip edebiliyorlar. Bir anda herkesi ev hapsine alabiliyorlar. Bazıları evlerinde ölüme terk edildi. Çok sert müdahalelerle bu işi sıfır noktasına indirmeyi başardılar.
Hayır. Pek çok eyalete gittim ülke genelinde bir normallik var. Koronayı hayatlarından çıkarmışlar.
14 gün karantinaya alındım
Türkiye'den geldikten sonra 14 günlük karantinaya alındım. PCR testinden sonra havalimanından otele götürdüler. Bir odada 14 gün kaldım. 4 defa testten geçirildim. Kim olursanız olun bu protokol uygulanıyor.
Sitelerin altına sağlık ocakları açıldı
Burada her sitenin altına sağlık ocağı açılmış. 24 saat hizmet veriyorlar, teste ulaşmak çok kolay. İstediğiniz an yapıyorlar. Hatta çoğu zaman mecbur kılıyorlar. Büyük sitelerin altına açarak toplanmayı önlemiş oluyorlar.
Devlet ne yaptığınızı biliyor
Özellikle WeChat çok iyi kullanılıyor. Devlet benim nerede olduğumu, kiminle görüştüğümü an be an izleyebiliyor.