Çin'deki Türk iş insanı anlattı: Burada ne maske var ne mesafe

Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün anavatanı Çin'de ticaret yapan İş İnsanı Uğur Cesur Coşkunoğlu, ülkedeki son durumu yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'e konuştu. Çin'de koronavirüsün gündemde olmadığını belirten Cesur, özetle şu ifadeleri kullandı:

Oradaki son durum nedir?

Guandong eyaletinde Şenzen'deyim. Burada virüs öncesi nasıl bir hayat varsa o hal var. Her şey kontrol altında.

KORONAVİRÜS Salgının kazananı Çin

Maske neden takmıyorsunuz?

Şuan olduğum kafede kimse takmıyor. Maske ve mesafe önlemi yok. Sadece bazı metrolarda bazen önlem alınabiliyor. Şuan burada böyle bir gündem yok.

Virüs Wuhan'dan geldi, nasıl normale dönüldü?

Çin çok sert önlemler alabiliyor. Daha önceden de benzer tecrübeleri var. Katı yönetim çok sert tedbirler alabiliyor. WeChat programı hayatın her alanında kullanılıyor. Uçaktan indiğim andan itibaren devlet beni izliyor. Otelde, toplu taşımada bu programı kullanmak zorundayım. Bu programla hastalığı takip edebiliyorlar. Bir anda herkesi ev hapsine alabiliyorlar. Bazıları evlerinde ölüme terk edildi. Çok sert müdahalelerle bu işi sıfır noktasına indirmeyi başardılar.

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FOTOĞRAF 10 Koronavirüs salgınında şu ana kadar dünya genelinde 50 milyonun üzerinde kişi enfekte oldu. Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı da 1 milyon 250 bini geçti. Türkiye'nin de içinde bulunduğu birçok ülkede aşı çalışmalarında 3'üncü faza geçildi. Türkiye'de gönüllü sağlık çalışanları üzerinde denenen ve Çin aşı olarak bilinen Sinovac firmasının CoronaVac aşısının faz 3 çalışması, olumlu sonuç verdi. Ülke genelinde 700, Diyarbakır merkezde de 80'e yakın sağlık çalışanı gönüllü olarak aşılandı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, Diyarbakır'da aşı yaptıran iki sağlık çalışının antikor sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı. Aşı yaptıranlarda herhangi ciddi bir yan etkiye rastlanmadığını belirten Çelen, bunun çok sevindirici bir olay olduğunu belirterek şöyle konuştu: Merakla ve heyecanla beklediğimiz aşılar, artık birebir gündemimize girdi. Ülkemizde de Diyarbakır'da da Dicle Üniversitesi olarak Çin aşısı olarak bilinen Sinovac firmasının CoronaVac aşısını bizler de sağlık gönüllüleri üzerinde faz 3 çalışmasında denemeye başladık. Bununla ilgili olarak da 80'e yakın gönüllüde denemelerimiz oldu. Yan etki profiline baktığımızda herhangi ciddi yan etki görülmemekle birlikte orta düzeyde bir yan etkiye de rastlamadık. Çalışmamızda tarama sonrası 14 gün arayla iki doz şeklinde aşılar yapıldı. Tabi bu çift-kör plasebo kontrollü bir çalışma, yani kişi de hekim olarak biz de aşı mı alıyor yoksa plasebo dediğimiz aşı olmayan bir flakonu mu alıyor, onu bilmiyoruz. Fakat iki tane sağlık çalışanımız münferit olarak kendileri aşıdan 14 gün sonra antikorlarına baktılar ve antikorlarının da pozitif olduğunu gördük. Bu çok sevindirici bir olay, en azından aşının etkin olduğu nokrasında gördüğümüz gerçek bir yaşam verisidir. Dünyada 120 civarında aşı çalışmasının devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Çelen, bazı aşıların yüzde 85-90 aralığında etkinliğinin olduğunu belirterek pandeminin 2020 ile birlikte sonuna gelindiğini söyledi. Zincirin kırılmasıyla birlikte vaka sayılarındaki artışlar ve aşılamayla bağışıklık oranının her geçen gün artacağını dile getiren Prof. Dr. Kemal Çelen, Tabi ki aşılarla ilgili olarak 120 civarında aşı çalışması var şu an dünyada. Pfizer BioNTech'in aşısı da FDA ve Avrupa onayı için başvuruda bulundu ve yüzde 90 oranında etkin olduğu şeklinde haberler var. Demek ki aşıların yüzde 85-90 aralığında etkinliği varsa, pandeminin de 2020 ile birlikte artık sonuna geldik diyebiliriz. Burada pandemi mutlaka devam edecektir ama önemli olan gündemimizden düşmesidir. Zincirin kırılmasıyla birlikte vaka sayılarındaki ciddi artışlar ve aşılamayla bağışıklık oranı her geçen gün artacaktır ve 2021'de de Covid-19 pandemisi artık gündemimizden düşecektir diye bekliyoruz dedi. Koronavirüs aşısında müjdeli haber: Türkiye'de denenen Çin aşısı iki sağlık çalışanında antikor oluşturdu Türkiye'de yürütülen Çin aşısının faz 3 çalışması, sağlık çalışanları üzerinde devam ediyor. Ülke genelinde 700, Diyarbakır merkezde de 80'e yakın sağlık çalışanı gönüllü olarak aşılandı. Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, Diyarbakır'da aşı yaptıran iki sağlık çalışının antikor sonuçlarının pozitif çıktığını belirterek, "Bu çok sevindirici bir olay, aşıların yüzde 85-90 aralığında etkinliği var, pandeminin de 2020 ile birlikte artık sonuna geldik diyebiliriz" dedi. BiP'te paylaş

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Siz bir izole alanda mısınız?

Hayır. Pek çok eyalete gittim ülke genelinde bir normallik var. Koronayı hayatlarından çıkarmışlar.

14 gün karantinaya alındım

Türkiye'den geldikten sonra 14 günlük karantinaya alındım. PCR testinden sonra havalimanından otele götürdüler. Bir odada 14 gün kaldım. 4 defa testten geçirildim. Kim olursanız olun bu protokol uygulanıyor.

Sitelerin altına sağlık ocakları açıldı

Burada her sitenin altına sağlık ocağı açılmış. 24 saat hizmet veriyorlar, teste ulaşmak çok kolay. İstediğiniz an yapıyorlar. Hatta çoğu zaman mecbur kılıyorlar. Büyük sitelerin altına açarak toplanmayı önlemiş oluyorlar.

Şenzen'den bir görünüm.

Devlet ne yaptığınızı biliyor

Özellikle WeChat çok iyi kullanılıyor. Devlet benim nerede olduğumu, kiminle görüştüğümü an be an izleyebiliyor.

Vakaların bildirilmediği iddialarına katılıyor musunuz?

Personelim burada yaşıyor. Sürekli geziyoruz. Hiç böyle bir duruma rastlamadıklarını belirtiyorlar.