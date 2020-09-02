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DÜNYA

Dünya genelinde koronavirüs vaka ve ölü sayısı

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 26 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 26 milyonu geçti. Kovid-19'a yakalanan 18 milyon 278 bin 880 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 6 milyon 866 bin 492 aktif vaka bulunuyor. Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de şimdiye kadar 6 milyon 268 bin 507 kişi virüse yakalandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Salgın tüm dünyada etkisini koruyor. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 26 milyon 8 bin 509'a ulaştı.

En fazla vaka görülen 10 ülke

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 6 milyon 268 bin 507 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke, sırasıyla Brezilya (3 milyon 952 bin 790), Hindistan (3 milyon 823 bin 449), Rusya (1 milyon 5 bin), Peru (657 bin 129), Güney Afrika (628 bin 259), Kolombiya (624 bin 69), Meksika (606 bin 36), İspanya (470 bin 973), Arjantin (428 bin 239) ve Şili (413 bin 145) oldu.

İngiltere'de koronavirüse yakalanan yolcu uçaktan inmek istemedi
OYNAT 00:24
İngiltere'de koronavirüse yakalanan yolcu uçaktan inmek istemedi
İngiltere'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir kişi, İtalya'ya gitmek için uçağa bindi. Kendilerine uyarı mesajı gelmesi üzerine uçağa giren yetkililer yolcuyu indirerek karantina merkezine götürdü.


Türkiye'de vaka sayısı 271 bin 705’e ulaştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 863 bin 137 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 18 milyon 278 bin 880 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 6 milyon 866 bin 492 aktif vaka bulunuyor.

İtalya’da son 24 saatte 1326 yeni koronavirüs vakası
KORONAVİRÜS
İtalya’da son 24 saatte 1326 yeni koronavirüs vakası

Koronavirüse yakalanan hasta uyardı: Ciddiye almıyordum, şimdi nefes alamıyorum
OYNAT 00:55
Koronavirüse yakalanan hasta uyardı: Ciddiye almıyordum, şimdi nefes alamıyorum
Elazığ'da koranavirüse (Kovid-19) yakalanarak Fırat Üniversitesinde tedavi altına alınan Mesut Çetin, çektiği video ile hastalığı hiç ciddiye almadığını, yakalanınca ciddiye alınacak bir hastalık olduğunu anlatarak herkesi uyardı. Çetin, ”Arkadaşlar koronavirüse çok dikkat edin. Ben hiç ciddiye almıyordum. Gerçekten ciddiye alınacak bir hastalık. Ben kesinlikle bu noktaya düşmeyeceğime inanıyordum. Nefes alamıyorum, yatamıyorum. Öksürüğüm var” ifadelerini kullandı


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