Filmleri aratmayacak kaçış: Karantinada kaldığı yurttan perde yardımıyla firar etti Koronavirüs salgını etkilerini hala sürdürmesine rağmen vatandaşlar tedbirlere uymamakta diretiyor. İçişleri Bakanlığı'nın evde izolasyon koşullarını ihlal edenlerin karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlayacağına dair yayımladığı genelgeye uyan da yok. Son olarak Tokat'ta film sahnelerini aratmayacak bir firar girişimi gerçekleşti. Karantinayı deldiği için yurda yerleştirilen bir vatandaş, odasındaki perdeyi karyolasına bağlayarak firar etti. Yakalanan şahıs daha güvenli bir odaya alınacak.

Haber Merkezi 28 Aralık 2020, 16:56 Son Güncelleme: 28 Aralık 2020, 17:07 İHA