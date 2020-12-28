Koronavirüs Filmleri aratmayacak kaçış Karantinada kaldığı yurttan perde yardımıyla firar etti
TÜRKİYE

Filmleri aratmayacak kaçış: Karantinada kaldığı yurttan perde yardımıyla firar etti

Koronavirüs salgını etkilerini hala sürdürmesine rağmen vatandaşlar tedbirlere uymamakta diretiyor. İçişleri Bakanlığı'nın evde izolasyon koşullarını ihlal edenlerin karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlayacağına dair yayımladığı genelgeye uyan da yok. Son olarak Tokat'ta film sahnelerini aratmayacak bir firar girişimi gerçekleşti. Karantinayı deldiği için yurda yerleştirilen bir vatandaş, odasındaki perdeyi karyolasına bağlayarak firar etti. Yakalanan şahıs daha güvenli bir odaya alınacak.

Haber Merkezi İHA
Karantinadaki vatandaş perde yardımıyla yurttan kaçtı.
Karantinadaki vatandaş perde yardımıyla yurttan kaçtı.

Tokat’ın Turhal ilçesinde bıçakla yaralama olayına karışan 17 yaşındaki C.E.’nin korona testi pozitif çıktı. Şahıs 21 Arlık 2020 tarihinde Tokat’ta bulunan KYK Plevne Yurduna yerleştirildi. Yurtta izole altında bulunan C.E.’nin kaçtığını tespit eden görevliler polis ekiplerine haber verdi.

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  • Şahıs, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Tekrar yurda getirilen genç karantinaya alındı.

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Perde yardımı ile firar etmiş

Polis ekipleri şahsın 2. katta kaldığı odasındaki perdeyi sökerek karyolaya bağlamak suretiyle aşağı sarkıtarak kaçtığını tespit etti. Şahsın tekrar kaçma ihtimaline karşı daha güvenli bir odaya alındığı öğrenildi. Karantina süresi 2 gün sonra tamamlanacak olan şahsın Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüleceği kaydedildi.

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