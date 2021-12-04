Koronavirüs İl Sağlık Müdürü Benli Dördüncü dalgayı aşısızlar oluşturdu
TÜRKİYE

İl Sağlık Müdürü Benli: Dördüncü dalgayı aşısızlar oluşturdu

Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Koronavirüste dördüncü dalgayı oluşturan kesimin aşısız kesim olduğunu ifade etti. Benli, "Aşı omicron varyantını tanımazsa ciddi bir sıkıntı yaşama ihtimalimiz de var" dedi.

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Haber Merkezi İHA
İl Sağlık Müdürü Benli: Dördüncü dalgayı aşısızlar oluşturdu
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İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Kayseri Küçük Millet Meclisi’nin Aralık ayı oturumuna katıldı.

Kocasinan Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen oturumda konuşan Benli, "Koronavirüs mücadelesinde genel olarak sürece bakıldığı zaman, şu anda 4. dalgayı bitirmiş durumdayız. 1,2 ve 3. Dalgada hep toplumsal sınırlamalar ile yola alındı. Dalgaların zirveleri toplumsal kısıtlamalar ile düşürüldü. 4. dalgada ise sadece bireysel önlemler olarak devam etti. Yani toplumsal bir kısıtlamaya gidilmeden 4. dalga beklenildi. Çünkü aşılamada belirli bir oranı geçmiştik. Bunun yansımalarını biz görmüş olduk. Vaka sayılarında her ne kadar belirli bir sayıya ulaşılmış olsa da hastaneye yatan sayıları yüzde 10’lardan, yüzde 3’lerin altına inmesi aşının hastane yatışındaki etkisinin en iyi göstergesiydi. Yoğun bakımlara baktığımız zaman aşısız olanların yoğun bakımları doldurduğunu gördük. Yoğun bakımlarda yatanların yüzde 91’inin hiç aşı olmadığını, yüzde 4’ünün de eksik aşı olduğunu düşündüğümüzde yüzde 95’i aşısını tamamlamamış kesimden oluşuyordu” ifadelerini kullandı.

"CİDDİ SIKINTI YAŞAYABİLİRİZ"

Koronavirüsün tek bir riski olduğunu, onun da mutasyon olduğunu dile getiren Benli, “Bizde 4. dalgayı oluşturan kesim, aşısızlardır. Onun için biz 4. dalgaya aşısızların dalgası dedik. Aşılama bir yerden devam ediyor. Bir yandan da kovid-19 hastalığı geçenler taburcu oluyor. Dalga bir noktadan sonra kendiliğinden düşüşe geçmiş oldu. Bu kendiliğinden düşüş aslında pandemilerde, pandeminin sonuna doğru yani balığın sırtını geçtiğimiz anlamına gelir. Fakat burada tek bir riskimiz var. Bu riskte, geçen günlerde bahsedilen omicron gibi mutasyondur. Bu mutant virüste, omicron varyantı gibi varyant gelirse ve bu varyant eğer aşının oluşturmuş olduğu antikoru o virüsü tanımazsa işte o zaman yeni bir şey başlamış olur. Ciddi bir sıkıntı yaşayabilir miyiz? Evet öyle bir ihtimal var. Ancak şu bir gerçek bugüne kadar delta varyantında yapılan aşıların etkin olduğu gözlendi” diye konuştu.

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