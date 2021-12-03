Koronavirüs ABDde koronadan can kaybı 800 bine dayandı
DÜNYA

ABD'de koronadan can kaybı 800 bine dayandı

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülke olan ABD'de, son 24 saatte 3 bin 806 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 785 bini de aştı. Avrupa'da da virüsün yeni varyantı Omicron'a karşı tedbirler artırılırken; Belçika'da, Başbakan Alexander de Croo'nun açıkladığı yeni önlemlere göre, okul öncesi eğitim veren okullar ile ilkokullar, Noel tatilinden bir hafta önce, 20 Aralık'ta kapanacak. Ortaokullar ise hibrit düzene geçecek.

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Haber Merkezi AA
ABDde koronadan can kaybı 800 bine dayandı
Arşiv

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 271 bin 988 artışla 48 milyon 832 bin 268’e çıktı. Virüs nedeniyle son 24 saatte 3 bin 806 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı 785 bin 912’ye ulaştı.

Ülkede yaklaşık 234,2 milyon kişiye ilk doz, 197,8 milyon kişiye ikinci doz, 43 milyon kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

AVRUPA'DA TEDBİRLER SIKILAŞIYOR

Belçika, koronavirüs vakalarındaki hızlı artış nedeniyle yeni tedbirler getirdi. Başbakan Alexander de Croo'nun açıkladığı yeni önlemlere göre, okul öncesi eğitim veren okullar ile ilkokullar, Noel tatilinden bir hafta önce, 20 Aralık'ta kapanacak. Ortaokullar ise hibrit düzene geçecek.

6 Aralık'tan itibaren 6 yaşından büyük öğrenciler maske takmaya başlayacak. 200'den fazla kişiyi bir araya getiren etkinlikler yasaklanırken bu sayının altındaki organizasyonlarda Güvenli Kovid Belgesi ve maske takılması gerekecek.

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