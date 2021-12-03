ABD'de koronadan can kaybı 800 bine dayandı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 271 bin 988 artışla 48 milyon 832 bin 268’e çıktı. Virüs nedeniyle son 24 saatte 3 bin 806 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı 785 bin 912’ye ulaştı.

Ülkede yaklaşık 234,2 milyon kişiye ilk doz, 197,8 milyon kişiye ikinci doz, 43 milyon kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

AVRUPA'DA TEDBİRLER SIKILAŞIYOR

Belçika, koronavirüs vakalarındaki hızlı artış nedeniyle yeni tedbirler getirdi. Başbakan Alexander de Croo'nun açıkladığı yeni önlemlere göre, okul öncesi eğitim veren okullar ile ilkokullar, Noel tatilinden bir hafta önce, 20 Aralık'ta kapanacak. Ortaokullar ise hibrit düzene geçecek.

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6 Aralık'tan itibaren 6 yaşından büyük öğrenciler maske takmaya başlayacak. 200'den fazla kişiyi bir araya getiren etkinlikler yasaklanırken bu sayının altındaki organizasyonlarda Güvenli Kovid Belgesi ve maske takılması gerekecek.

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