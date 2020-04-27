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Koronavirüs İngilterede doktorlar acil koduyla uyarıldı Çocuklar arasında virüsle bağlantılı yeni bir hastalık çıkabilir
DÜNYA

İngiltere'de doktorlar acil koduyla uyarıldı: Çocuklar arasında virüsle bağlantılı yeni bir hastalık çıkabilir

İngiltere'de doktorlara, çocuklarda koronavirüsle bağlantılı yeni bir hastalık görülmeye başlamış olabileceği ile ilgili uyarı yapıldı. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi NHS'in uyarısında "İngiltere'de çocuklar arasında koronavirüsle bağlantılı bir inflamatuar sendromu ya da henüz ne olduğu tespit edilemeyen yeni bir bulaşıcı patojenin görülmeye başlaması kaygı oluşturmuştur" denildi.

Haber Merkezi Diğer
İngiltere'de çocuklarda virüsle bağlantılı yeni bir hastalık ortaya çıkabilir.
İngiltere'de çocuklarda virüsle bağlantılı yeni bir hastalık ortaya çıkabilir.

İngiltere'de doktorlara 'acil' koduyla gönderilen bir uyarıda çocuklar arasında son üç haftada koronavirüsle bağlantılı, yoğun bakımda tedavi gerektiren yeni bir hastalığın görülmeye başlamış olabileceği belirtildi.

BBC'nin haberine göre İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi NHS'in uyarısında "İngiltere'de çocuklar arasında koronavirüsle bağlantılı bir inflamatuar sendromu ya da henüz ne olduğu tespit edilemeyen yeni bir bulaşıcı patojenin görülmeye başlaması kaygı oluşturmuştur" denildi.

Uyarıda bu hastalığın hem koronavirüs testleri pozitif çıkan hem de bu virüse yakalanmayan çocuklarda görüldüğü belirtildi.

Toksik şok sendromu ve Kawasaki Hastalığı belirtileri

Açıklamaya göre bu yeni hastalıkta ağır koronavirüsün yanı sıra toksik şok sendromu ve atipik Kawasaki Hastalığı belirtileri görülüyor. (Kawasaki Hastalığı'nda orta büyüklükteki damarlarda inflamasyon gelişiyor ve damarlar şişiyor.)

Uyarıda çocuklarda karın ağrısı, mide-bağırsak sorunlarıyla kardiyak inflamasyonu görüldüğüne dikkat çekilerek bu belirtileri gösterenlerin derhal hastaneye sevk edilmesi istendi.

Çocuklarda görülen yeni rahatsızlığın İngiltere genelinde ne kadar yaygın olduğuna dair bir veri bulunmuyor.

Ancak vakaların başta başkent Londra olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde gözlendiği ifade edildi.

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