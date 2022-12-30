İspanya Çin'den gelen yolculardan Kovid-19 testi veya aşı isteyecek

İspanya Sağlık Bakanı Darias, yaptığı açıklamada, Çin'den gelen yolculardan ülkeye girişte Kovid-19 testi veya tam aşı isteneceğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) ise Çin'den gelen yolcular için henüz kuralları katılaştırma konusunda karar vermedi.

AB Sağlık Güvenliği Komitesi, dün üye devletler için uyumlu politika geliştirmek için görüşmeler yaptı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 26 Aralık'ta, Kovid-19'un 8 Ocak 2023'ten itibaren "A kategorisi salgın hastalık" olarak ele alınmasına son verileceğini, Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan kısıtlamaların kaldırılacağını duyurmuştu.

Yeni uygulamayla yurt dışından gelen yolcuların, seyahat öncesi Çin'in büyükelçilik ve konsolosluklarından sağlık kodu almak zorunda olmayacağı, varışlarında pozitif olsalar dahi merkezi karantinada tutulmayacakları bildirilmişti.

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DÜNYA ABD ve Hindistan Çin'den gelen yolculara karşı COVID-19 tedbirlerini artırıyor