Koronavirüs İspanya Çinden gelen yolculardan Kovid-19 testi veya aşı isteyecek
DÜNYA

İspanya Çin'den gelen yolculardan Kovid-19 testi veya aşı isteyecek

İspanya Sağlık Bakanı Carolina Darias, Çin'den gelen yolculardan ülkeye girişte Kovid-19 testi veya tam aşılı olmalarının isteneceğini açıkladı. Çin'den gelen vatandaşlardan test ya da aşı isteyen ülkeler İtalya, ABD ve Japonya'ydı. İspanya Sağlık Bakanı'nın açıklamalarından sonra bu gruba İspanya'nın da katıldığı netleşti.

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Haber Merkezi AA
İspanya Çinden gelen yolculardan Kovid-19 testi veya aşı isteyecek
Arşiv

İspanya Sağlık Bakanı Darias, yaptığı açıklamada, Çin'den gelen yolculardan ülkeye girişte Kovid-19 testi veya tam aşı isteneceğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) ise Çin'den gelen yolcular için henüz kuralları katılaştırma konusunda karar vermedi.

AB Sağlık Güvenliği Komitesi, dün üye devletler için uyumlu politika geliştirmek için görüşmeler yaptı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 26 Aralık'ta, Kovid-19'un 8 Ocak 2023'ten itibaren "A kategorisi salgın hastalık" olarak ele alınmasına son verileceğini, Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan kısıtlamaların kaldırılacağını duyurmuştu.

Yeni uygulamayla yurt dışından gelen yolcuların, seyahat öncesi Çin'in büyükelçilik ve konsolosluklarından sağlık kodu almak zorunda olmayacağı, varışlarında pozitif olsalar dahi merkezi karantinada tutulmayacakları bildirilmişti.

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