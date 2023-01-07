Koronavirüs Japonyada toplam Kovid-19 vaka sayısı 30 milyonu geçti
DÜNYA

Japonya'da toplam Kovid-19 vaka sayısı 30 milyonu geçti

Japonya'da Kovid-19 salgınının başından bu yana kayda geçen vaka sayısı 30 milyonu geçti.

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Haber Merkezi AA
Japonyada toplam Kovid-19 vaka sayısı 30 milyonu geçti
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Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı vaka ve ölüm sayılarını güncelledi.

Buna göre, Eylül 2022'de 20 milyonu aşan salgın vakaları, son 24 saat itibarıyla 30 milyonu geçti.

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Aralık 2022'de Japonya'da salgın kaynaklı 7 bin 688 kişi öldü. Bu, aylık en yüksek rakam olarak kaydedildi.

Kyodo ajansı, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 25'inin Kovid-19'a yakalandığının tahmin edildiğini aktardı.

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Ülke genelinde halihazırda 659 kişi yoğun bakım servislerinde virüs tedavisi görüyor.

Doğu Asya ülkesi Japonya'da, ilk Kovid-19 vakası Ocak 2020'de kayda geçmişti.

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