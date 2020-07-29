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Koronavirüs Kanadada koronavirüs tedavisi için Remdesivir ilacının kullanımına onay
DÜNYA

Kanada'da koronavirüs tedavisi için Remdesivir ilacının kullanımına onay

Kanada'da koronavirüs tedavisi için Remdesivir ilacının kullanımına onay

Kanada Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılmak üzere Remdesivir adlı antiviral ilacını onayladı.

Haber Merkezi İHA
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Arşiv

Kanada Sağlık Bakanlığı, şiddetli koronavirüs semptomları gösteren vakalar için Ebola tedavisinde kullanılan Remdesivir ilacının kullanımına onay verdi.

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Remdesivir’in Covid-19 tedavisi için kullanılacak ilk ilaç olduğu belirtildi. İlacın akciğer iltihabı yaşayan, nefes almakta güçlük çeken 12 yaşın üzerindekiler ve vücut ağırlığı en az 40 kilogram olan kişilerde kullanılacağı aktarıldı. Hamilelerde ve çocuklarda kullanılması için henüz onay verilmedi.

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Açıklamada Remdesivir’in şu ana kadar Özel Erişim Programı kapsamında az sayıda Kanadalı’ya uygulandığı ifade edildi. Kanada’nın Genel Halk Sağlığı Görevlisi Dr. Theresa Tam ise yeterli miktarda Remdesivir’e sahip olmadıklarını, tedariki sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
Covid-19 tedavisinde Remdesivir kullanımını şu ana kadar ABD, Singapur, Japonya, Avustralya ve bazı Avrupa ülkeleri onaylamıştı.

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