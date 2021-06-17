Koronavirüs Karabüklü vatandaştan şaşırtan iddia Aşı yaptırdı metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladı
TÜRKİYE

Karabüklü vatandaştan şaşırtan iddia: Aşı yaptırdı metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladı

Karabük’te kadın kuaförü olan Şeyda Öztürk, Biontech aşısı olduktan bazı metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladığını iddia etti. Öztürk, olayın ardından 2 gün boyunca iş yerine gelmediğini ifade ederek, “Salona geldikten sonra iş hanındaki arkadaşlarıma bu konuyu paylaştım. Hatta bir şakalaşma muhabbetimiz oldu. İnanmadılar ve vücuduma çeşitli araç gereçleri yapıştırdılar. Çok değişik bir duygu” dedi.

Haber Merkezi İHA
Karabüklü vatandaştan şaşırtan iddia: Aşı yaptırdı metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladı
Şeyda Öztürk


Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen aşı programı kapsamına dahil olan 18 yıllık kadın kuaförü Şeyda Öztürk 2 gün önce randevu alarak Biontech aşısı yaptırdı. İddiaya göre aşıyı yaptırdıktan sonra çalışmaya başlayan Öztürk’ün eline aldığı metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladı. Öztürk, vücudunun çeşitli bölgelerine koyduğu çatal, kaşık, makas ve bozuk para gibi metal eşyaların yapıştığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

"İlk önce makasla çekim oluştu"

Konuyla ilgili konuşan Şeyda Öztürk, “Bundan birkaç gün öncesinde Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Biontech aşımı yaptırdım. Daha sonra salonumda çalışırken tezgahımda bulunan tarak ve makasa elimi uzattığımda koluma makasın çekim kuvveti oluştuğunun farkına vardım. Bu duruma müşterimle birlikte çok şaşırdık. Daha sonra müşterimi gönderdikten sonra aynı makası vücuduma koyduğumda yapıştığının farkına vardım” dedi.

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“İnanmadılar ve vücuduma çeşitli araç gereçleri yapıştırdılar”

Öztürk, olayın ardından 2 gün boyunca iş yerine gelmediğini ifade ederek, “Salona geldikten sonra iş hanındaki arkadaşlarıma bu konuyu paylaştım. Hatta bir şakalaşma muhabbetimiz oldu. İnanmadılar ve vücuduma çeşitli araç gereçleri yapıştırdılar” diye konuştu.
Yaşadığı olayın çok değişik bir duygu olduğunu anlatan Öztürk, şunları söyledi: “Daha öncesinde bir tv programı vardı. Orada bir video izlemiştim. Orada bir beyefendinin araç gereçleri vücuduna yapıştırdığını görmüştüm. Denemiştim olmamıştı. Şimdi böyle bir şeyle karşılaşınca Biontech aşısıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha öncesinde böyle bir şey olmamıştı.”

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