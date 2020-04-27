KKTC'de milletvekili ve Meclis çalışanlarına Kovid-19 testi yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi milletvekilleri ve Meclis çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Meclis Mavi Salon'da sosyal mesafe korunarak gerçekleştirilen testler laboratuvara gönderildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kovid-19 ile ilgili süreç başladığından bu yana Meclis bünyesinde hijyen kuralları uyguladıklarını belirterek, bu çerçevede 19 Mart ve 21 Nisan'da iki oturum gerçekleştirildiğini ve yarın da bir oturum yapılacağını ifade etti.

Test yapılmasına katkı sunan Sağlık Bakanlığı ve görevli personele teşekkür eden Uluçay, Meclis faaliyetlerini sürdürürken herkesin sağlık konusunda tedbirli davrandığını bilmenin önemli olduğunu vurguladı.

Uluçay, Cumhuriyet Meclisi'nin yarınki birleşiminde de sosyal mesafenin korunduğu oturma düzeninin devam edeceğini ve hijyen şartlarının uygulanacağını belirtti.

KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı sürüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında alınan "kısmi sokağa çıkma yasağı" devam ediyor.

KKTC Bakanlar Kurulunca alınan ve gündüz uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağına genel olarak uyuluyor.

Özellikle başkent Lefkoşa'daki en işlek cadde ve sokaklar yasak dolayısıyla boş kaldı.

Alınan karara uymayan ve mazeretsiz sokağa çıkanlara ise emniyet mensupları müdahale ediyor.

KKTC Bakanlar Kurulu, ülkede 23 Mart itibarıyla Kovid-19 önlemleri kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağı kararı almıştı.

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Bakanlar Kurulu, 1 Nisan itibarıyla 21.00-06.00 saatlerinde "tam" sokağa çıkma yasağı kararı da almıştı. Daha sonra kısmi ve tam sokağa çıkma yasağı 30 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

29 Nisan'da yapılacak Bakanlar Kurulu'nda yeni kararların alınması bekleniyor.