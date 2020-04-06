Koronavirüs Terhis edilecek erlerin son durumu belli oldu Kışladan çık evinde kal
TÜRKİYE

Koronavirüs sürecinde terhis bekleyen askerlere ne olacak?

Terhis edilecek erlerin son durumu belli oldu: Kışladan çık evinde kal

Koronavirüse karşı en etkin önlemlerin alındığı kurumlardan Türk Silahlı Kuvvetleri’nde terhis edilen erler, kendilerini evde 14 gün karantina altında tutmaları kaydıyla memleketlerine yollanıyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yükümlülerin terhisleri yaklaşık 1 hafta önce başladı. Terhisler nisan ayı sonuna kadar devam edecek. 31 ile getirilen seyahat yasağı terhis olan askerleri kapsamıyor. Birlik komutanlıkları, İçişleri Bakanlığı, valilik ve kaymakamlıklar koordinasyon halinde terhis edilen erleri evlerine ulaştıracak. Vatani görevini yerine getiren yükümlülerin askerliğe kabulden evlerine ulaştırılması sürecinde alınan tedbirlerin ayrıntıları şöyle:

14 GÜN KIŞLA 14 GÜN EV

Kışlalarda, yeni katılan ve terhisi yaklaşan yükümlüler için ayrı koğuşlar ve ayrı yemekhaneler planlandı. Yükümlüler birliklerine teslim olduklarında ayrıntılı sağlık taramasından geçiriliyor, sonuçları temiz çıkanlar gözetim koğuşlarında 14 gün izolasyon uygulanıp takip ediliyorlar. Terhisine 14 gün kalan askerler de yine ayrıntılı bir sağlık muayenesine tâbî tutuluyor ve testleri temiz çıkanlar askerlikteki son günlerini gözetim koğuşlarında geçiriyorlar. Terhis gününden bir gün önce yapılan sağlık taramasından da sorunsuz geçen yükümlüler evlerine gönderiliyor.

SON EMİR: EVDE KAL

Evlerine giden yükümlüler için de 14 gün ev karantinası süreci başlıyor. Kışladan çıkarken yükümlüye, 14 gün evinde kalması gerektiği, kimseyle temas etmemesi gerektiği konusunda Sağlık Bakanlığı uyarılarını içeren tebligat yapılıyor ve belge imzalatılıyor. Yükümlüye komutanlarının verdiği son emir/talimat ise kurallara uyup evde kalması.

KONTROLLÜ SEYAHAT

Terhis olan yükümlülerin evlerine ulaştırılması konusunda koordinasyon, ilgili birlik komutanları, valilik ve kaymakamlıklar aracılığıyla sağlanıyor. Askerlerin seyahat izinleri, havaalanı, otogar veya tren garlarındaki yetkili masalara bu izinlerin bildirilmesi birlik komutanları tarafından yapılıyor. Askeri araçlarla otogar/havaalanı ya da tren garlarına taşınan terhis erlerin gidecekleri ilin valilik ve kaymakamlıklarına da gerekli bildirimler yapılıyor. Evleri, giriş-çıkışı yasaklanan 31 ilde olan terhis askerler de İçişleri Bakanlığı ile gerekli koordinasyonlar sağlanmak suretiyle evlerine ulaştırılıyorlar. Otobüs, tren ya da uçak kalkmadığı durumlarda da gerekli planlamalar koordinasyon merkezlerinde yapılıyor.

POZİTİF ÇIKAN HASTANEYE

Kışlalardaki bu uygulamaların herhangi bir aşamasında teşhis konulan yükümlüler ise Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon halinde tedaviye gönderiliyor. Hastaneye yatma ya da ev karantinası olsun sözkonusu tedavi süreci askerlik süresi içinde kabul ediliyor. Örneğin terhisine 14 gün kala sağlık taramasında bulguya rastlanan bir asker kışladan çıkıp hastanelere sevkediliyor ancak 14 günlük bu süreç askerlik süresi içinde sayılarak terhis işlemleri normal vaktinde yapılıyor.

YIĞILMA SÖZKONUSU DEĞİL

Askere alırken de yüklü bir alım olmaması konusuna dikkat ediliyor. Yükümlüler, kışlalara gruplar halinde kabul ediliyor ve her eğitim birliğinin dönem başlangıcı değişiyor. Yine karantina tedbirleri alınmadan önce izne gitmiş olanlar ile izin kullanmayanların terhis süreçleri de farklı olduğundan terhislerde de yığılma yaşanmıyor.

Tedbirler sıkı

  • Koronavirüs salgınının Türkiye’ye sıçraması ardından TSK’da erken, çok sert, sıkı ve titiz tedbirler alındı. İlk günlerde yükümlülerin çarşı izinleri kaldırıldı, gerekli izolasyon sağlandı. Bunun sonucunda şuana kadar herhangi bir ciddi vaka yaşanmadı. Ailelerin endişelerine de mahal verilmedi. Yükümlülerin istediklerinde aileleriyle telefon irtibatını rahatlıkla sağlamalarına imkan verildi.

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