Koronavirüse karşı sağlıklı uyku şart: Yatma ve kalkma saatlerini sabitleyin

Tüm dünyayı etkisi altına alan yenit tip koronavirüs salgını nedeniyle artan kaygı düzeyi, bireylerde uykusuzluğa neden olmaya başladı. Ancak yapılan çok sayıda bilimsel araştırma; sağlıklı bir uykunun bağışıklık sisteminin güçlenmesinde ve buna paralel olarak koronavirüsten korunmamızda önemli bir rol üstlendiğini ortaya koyuyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksu uykusuzluk sorununa karşı önemli öneriler ve uyarılarda bulundu:

SABİT SAAT ÖNEMLİ

Kaliteli uykunun en önemli kurallarından biri yatma ve kalkma saatlerini mümkün olduğunca sabitlemek. Bu alışkanlık kaygılı günlerde bile gece uykusunun zamanında gelmesini kolaylaştıracaktır. İnsan beyni gece uyku, gündüz ise uyanıklık üzerine programlanmıştır. Dolayısıyla gece iyi uyumak için gündüz uykularından kaçınmanız çok önemli.

EN AZ 6 SAAT UYKU

İdeal uyku süresi kişiden kişiye değişmekle birlikte, en az 6 saat uyumanız bağışıklık sisteminize destek olmak için çok önemli. Özellikle gece 23.00 - 02.00 saatleri arasında uyumak şart. Çünkü yapılan çalışmalara göre bağışıklık sisteminin güçlenmesinde rol oynayan melatonin hormonu özellikle bu saatlerde ve karanlıkta salgılanıyor.

20 DAKİKA SINIRI

Televizyon karşısında, kanepede, salonda uyumayın, uyku saatiniz gelene kadar uyanık kalın. Uyku saatiniz geldiğinde de yatağa girin. Sağlıklı bir uyku için zihninizin o gün sizi endişelendiren olaylardan uzaklaşması gerekiyor. Uyku saatinizde yatağa girin. Ancak yatakta 20 dakikadan fazla süre geçirmenize rağmen uyuyamadıysanız, kendinizi zorlamayın. Yataktan kalkın; sakin bir odada 30 dakika kadar, kitap okumak gibi sizi yormayan bir şeyle uğraşın ve ardından yeniden yatağa dönün.