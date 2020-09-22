Japonlar geliştirdi: Koronavirüsü yedi dakikada etkisiz hale getiriyor

Hayat

Devlet geçit vermeyecek! Bakan Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Keçirören'deki bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan bir hastanın yakınlarının hastaneyi basmasına tepki gösterdi. Sağlık çalışanlarının olası bir şiddet fiiline karşı kapıyı kapattıklarını belirten Bakan Koca, "Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek!" ifadelerini kullandı. Ayrıca konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından sabah saatlerinde “Sağlık çalışanına saygı bir insanlık kalitesidir” isimli bir basın açıklaması yapılacak.