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Koronavirüs Koronavirüsün görülmediği tek kıta Antarktikadaki araştırmacılar anlattı Ayda yaşıyor gibiyiz
DÜNYA

Koronavirüsün görülmediği tek kıta Antarktika'daki araştırmacılar anlattı: Ay'da yaşıyor gibiyiz

Dünyanın en soğuk yeri olarak bilinen Antarktika, koronavirüs salgınında aynı zamanda dünyanın en güvenli yeri oldu. Beş bin kişinin yaşadığı kıtada şimdiye kadar tek bir koronavirüs vakası bile görülmedi. Antarktika'daki İngiliz Rothera Araştırma İstasyonu'nda rehber olarak çalışan 29 yaşındaki İskoçya vatandaşı Robert Taylor "Sanki Ay'dasınız ve aşağı bakıyorsunuz. Ne olup bittiğini görebiliyorsunuz ama çok uzaktasınız" ifadelerini kullanıyor.

Haber Merkezi Diğer
Antarktika kıtasında şu ana kadar koronavirüs vakası görülmedi.
Antarktika kıtasında şu ana kadar koronavirüs vakası görülmedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs Antarktika'ya uğramadı. Kovid-19 salgını bölgeyi ziyaret eden cruise gemilerinin seferlerini bitirmek üzere olduğu bir dönemde çıktığı için virüs donmuş kıyalara ulaşamadı. Ardından kışın geldiği kıtanın dünyayla bağlantısı tamamen kesildi.

Penguen, fok ve albatrosların dışında daimi bir nüfusu olmayan kıtada araştırmacılar 80 kadar üste yaşıyor.

Burada herkes mutlu

Anvers Adası'ndaki ABD üssü Palmer İstasyonu'nun koordinatörü Keri Nelson, bu kişilerden biri.

Keri Nelson, CNN Televizyonu'na "Burada olduğu için mutlu olmayan bir kişinin bile olduğunu sanmıyorum" dedi.

Nelson, "Bazı insanlar evlerine dönmeye hazır. Sevdikleri insanlara yardım etmek, tarihin bu döneminde insanlara başka yollarla yardımcı olmak için. Ama hepimiz hem hastalık hem de hastalığın sağlık ve yaşam tarzına hiçbir etkisinin görülmediği böyle bir yerde yaşadığımız için müteşekkiriz" diye konuştu.

2007'den beri yaz ve kış sezonlarında burada çalışan Nelson, dünyanın geri kalan kısımlarından tecrit edilmiş halde yaşamalarına karşın gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

İngiliz Rothera Araştırma İstasyonu'nda rehber olarak çalışan 29 yaşındaki İskoçya vatandaşı Robert Taylor ise Ocak başında Çin'den salgınla ilgili ilk haberler gelmeye başladığında durumun ciddiyetinin farkına varamadıklarını belirterek, "Ailem özellikle de büyükannem için endişeleniyorum. Sanki Ay'dasınız ve aşağı bakıyorsunuz. Ne olup bittiğini görebiliyorsunuz ama çok uzaktasınız" dedi.

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