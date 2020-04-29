Kosova’da koronavirüs vakasının görülmediği tek yer bir Türk kasabası

Krasniç, Mamuşa’daki vatandaşların geçimini tarımcılıkla sağladıklarını ve herkesin tarlasında çalıştığı için sosyal mesafenin sağlandığını ifade etti. Belediye olarak her çeşit tedbiri aldıklarını söyleyen Krasniç, vatandaşlara seslenerek evde kalmaları çağrısında bulundu.