Kosova’da koronavirüs vakasının görülmediği tek yer bir Türk kasabası

TEDBİRLERE UYULUYOR
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin 140’ı aşkın ülkede can kaybı sürüyor. Salgın nedeniyle 780 vakanın rastlandığı ve 22 kişinin hayatını kaybettiği Kosova’nın tek Türk kasabası Mamuşa’da bugüne koronavirüs vakasına rastlanmadı. Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, Sağlık Bakanlığı’nın aldığı bütün tedbirleri harfiyen uyguladıklarını söyledi.
MEHMETÇİK’TEN KARANTİNA ÇADIRI
Kosova’da, KFOR barış gücünde görevli Mehmetçik de salgına ilişkin sıkı önlem alıyor. Kosova’da 1999 yılından bu yana görev yapan Mehmetçik, koronavirüsle mücadelede de ülke halkının yanında olmaya devam ederken, Mamuşa Belediyesi’nin talebi üzerine Aile Sağlık Merkezi girişine geçici karantina çadırı kurdu. Çadırda, koronavirüs şüphesi ile başvuran hastaların hastanelere sevki sağlanana kadar geçici karantina altına alınması için kurulduğu belirtildi.
TÜRK ASKERİ 21 YILDIR YANIMIZDA
- Türk askerinin 21 yıldır her türlü destekle Kosova halkının yanında olduğunu söyleyen Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan bu salgında bile desteklerini esirgemeyen Türk askerine teşekkür etti.