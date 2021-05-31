Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kademeli normalleşme kararları: Lokanta ve kafeler açılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası kademeli normalleşme ile ilgili alınan yeni kararları açıkladı. Buna göre yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı.
Uzun bir süredir sadece paket servisle çalışan lokanta ve kafelerle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeme içme sektörü başta olmak üzere birçok işletmenin pazar günü hariç sabah 07.00'den akşam 21.00'e kadar hizmet verebileceğini açıkladı.
MASAYA SERVİS BAŞLADI MI?
Bu kararlara göre yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.