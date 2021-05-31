Koronavirüs Cumhurbaşkanı Erdoğandan kademeli normalleşme kararları Lokanta ve kafeler açılıyor
TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kademeli normalleşme kararları: Lokanta ve kafeler açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası kademeli normalleşme ile ilgili alınan yeni kararları açıkladı. Buna göre yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lokanta ve kafeler açıldı mı? Lokantalarda masaya servis başladı mı?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı.

Uzun bir süredir sadece paket servisle çalışan lokanta ve kafelerle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeme içme sektörü başta olmak üzere birçok işletmenin pazar günü hariç sabah 07.00'den akşam 21.00'e kadar hizmet verebileceğini açıkladı.

  • MASAYA SERVİS BAŞLADI MI?
  • Bu kararlara göre yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı: Kısıtlama hafta içi ve cumartesi 22.00-05.00 arasında olacak
OYNAT 03:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı: Kısıtlama hafta içi ve cumartesi 22.00-05.00 arasında olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklamada, haziran ayıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamalarının hafta içi ve cumartesi 22.00'de başlayacağını hafta sonu ise cumartesi 22.00'den pazartesi 05.00'e kadar tam kısıtlama uygulanacağını duyurdu. Erdoğan, yeme içme sektörü başta olmak üzere birçok işletmenin pazar günü hariç sabah 07.00'den akşam 21.00'e kadar hizmet verebileceğini açıkladı.

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