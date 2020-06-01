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Koronavirüs Seyahat yasağı kalkar kalmaz Bodruma akın ettiler Ekipler kırmızı alarma geçti
MUĞLA TÜRKİYE

Muğla haberleri... Seyahat yasağı kalkar kalmaz Bodrum'a akın ettiler

Seyahat yasağı kalkar kalmaz Bodrum'a akın ettiler: Ekipler kırmızı alarma geçti

Seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte yola çıkan tatilciler Muğla'nın Bodrum ilçesine ulaştı. Yoğunluğu tahmin eden emniyet güçleri kırmızı alarma geçerek trafik uygulama noktalarında kontrolleri en üst seviyeye çıkardı.

Haber Merkezi İHA
Ekiplerin kontrollerinin ardından ilçeye gelen tatilciler Bodrum’a güvenli bir şekilde giriş yaptı.
Ekiplerin kontrollerinin ardından ilçeye gelen tatilciler Bodrum’a güvenli bir şekilde giriş yaptı.

Bodrum’da evleri bulunan tatilciler seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte yola çıktı. Özellikle İstanbul ve Ankara’dan gelen tatilciler Torba kavşağında yoğunluk oluşturdu. Gece yarısı yola çıkan tatilciler öğlen saatlerinde Bodrum’a ulaştı.

İHA
Özellikle İstanbul ve Ankara’dan gelen tatilciler Torba kavşağında yoğunluk oluşturdu.

Olası yoğunluğu tahmin eden Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ilçe girişinde geniş güvenlik önlemi aldı. Şehir dışından gelen özellikle 34 ve 06 plakalı araçlarda ateş ölçümü ve kimlik kontrolü yapıldı. Ekiplerin kontrollerinin ardından ilçeye gelen tatilciler Bodrum’a güvenli bir şekilde giriş yaptı.

İHA
Ekiplerin kontrollerinin ardından ilçeye gelen tatilciler Bodrum’a güvenli bir şekilde giriş yaptı.

Yasak kalkar kalkmaz hazırlıklar başladı

İHA
Özellikle İstanbul ve Ankara’dan gelen tatilciler Torba kavşağında yoğunluk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Haziran’da seyahat yasağının kalkacağını müjdelemesinin ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan illerden özellikle İstanbul’da yaşayan vatandaşlar hazırlıklarını tamamlayarak 1 Haziran gecesi yola çıktı. Öğlen saatlerinde Bodrum’da olan tatilciler rahat bir nefes aldıklarını söyleyerek, “Gece yasak kalkar kalkmaz yola çıktım ve sonunda Bodrum’a ulaştım” dedi.

İHA
Yolcu otobüsleriyle Bodrum’a gelen tatilcilerin ise Torba uygulama noktasından polis ekipleri tarafından ateşleri ölçülüyor.

İstanbul’dan gece saatlerinde yola çıkarak Bodrum’a gelen Mehmet Aktürk isimli vatandaş, "Bodrum güzel, havası güzel, insanları güzel. Seyahat yasağının kalmasını bekliyordum. 3-4 kere başvurdum reddedildim e-devletten. Sonra işte yasağı kaldırdı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve yola çıktık" diye konuştu.

Otobüsler kontrol ediliyor

Yolcu otobüsleriyle Bodrum’a gelen tatilcilerin ise Torba uygulama noktasından polis ekipleri tarafından ateşleri ölçülüyor. Tüm otobüsler teker teker kontrol edilip yüksek ateşi olanlar sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

Seyahat yasağı kalkar kalmaz Bodrum'a akın ettiler: Ekipler kırmızı alarma geçti
FOTOĞRAF 10
Title
Bodrum'da evleri bulunan tatilciler seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte yola çıktı. Özellikle İstanbul ve Ankara'dan gelen tatilciler Torba kavşağında yoğunluk oluşturdu.
Title
Gece yarısı yola çıkan tatilciler öğlen saatlerinde Bodrum'a ulaştı. Olası yoğunluğu tahmin eden Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ilçe girişinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Title
Şehir dışından gelen özellikle 34 ve 06 plakalı araçlarda ateş ölçümü ve kimlik kontrolü yapıldı. Ekiplerin kontrollerinin ardından ilçeye gelen tatilciler Bodrum'a güvenli bir şekilde giriş yaptı.
Title
Yasak kalkar kalkmaz hazırlıklar başladı<br>​<br>​ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Haziran'da seyahat yasağının kalkacağını müjdelemesinin ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan illerden özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar hazırlıklarını tamamlayarak 1 Haziran gecesi yola çıktı.
Title
Öğlen saatlerinde Bodrum'da olan tatilciler rahat bir nefes aldıklarını söyleyerek, “Gece yasak kalkar kalkmaz yola çıktım ve sonunda Bodrum'a ulaştım dedi.
Title
İstanbul'dan gece saatlerinde yola çıkarak Bodrum'a gelen Mehmet Aktürk isimli vatandaş, “Bodrum güzel, havası güzel, insanları güzel. Seyahat yasağının kalmasını bekliyordum. 3-4 kere başvurdum reddedildim e-devletten. Sonra işte yasağı kaldırdı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve yola çıktık dedi.
Title
Otobüsler kontrol ediliyor<br>​<br>​ Yolcu otobüsleriyle Bodrum'a gelen tatilcilerin ise Torba uygulama noktasından polis ekipleri tarafından ateşleri ölçülüyor. Tüm otobüsler teker teker kontrol edilip yüksek ateşi olanlar sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.
Title
Title
Title
Seyahat yasağı kalkar kalmaz Bodrum'a akın ettiler: Ekipler kırmızı alarma geçti
Seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte yola çıkan tatilciler Bodrum'a ulaştı. Yoğunluğu tahmin eden emniyet güçleri kırmızı alarma geçerek trafik uygulama noktalarında kontrolleri en üst seviyeye çıkardı.


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