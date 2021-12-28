Koronavirüs Omicron ABDde hayatın akışını etkilemeye devam ediyor 700 uçak seferi daha iptal oldu
DÜNYA

Omicron ABD'de hayatın akışını etkilemeye devam ediyor: 700 uçak seferi daha iptal oldu

ABD’de Kovid-19’un Omicron varyantında görülen hızlı artıştan uçak seferleri olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Ülke genelinde bugün yaklaşık 700 uçak seferi iptal edildi. Dünya genelinde dün de 2 bin 800 uçak seferi iptal edilmiş, 11 bin uçuş ertelenmişti.

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Haber Merkezi AA
Omicron ABDde hayatın akışını etkilemeye devam ediyor: 700 uçak seferi daha iptal oldu
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Uçuş verilerini derleyen Flightaware.com sitesine göre, bugün de ülke genelinde yaklaşık 700 uçak seferi iptal edildi. Aynı siteye göre, dünya genelinde de bugün 2 bin 200 uçuş iptal oldu, 2 binden fazla sefer de ertelendi.

DÜN 11 BİN UÇUŞ ERTELENMİŞTİ

  • Yaşanan olumsuzluk nedeniyle Noel tatili dönüşü havalimanlarını dolduran yolcuların zor durumda kaldığı ifade ediliyor. Dünya genelinde dün de 2 bin 800 uçak seferi iptal edilmiş, 11 bin uçuş ertelenmişti.

Noel tatili olarak bilinen bu hafta sonu yaşanan iptal ve ertelemelerin Omicron varyantının neden olduğu vaka artışının hava yolları çalışanlarını etkilemesinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Noel tatili, ABD’de yıl içinde en fazla seyahat edilen dönemi oluşturuyor.

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