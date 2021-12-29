Omicron tsunamisi dünyayı vurdu: Bir günde 1,45 milyon rekor vaka
Omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarında patlama yaşanırken, pazartesi 1,45 milyon vaka ile salgının başlangıcından bu yana günlük vaka rekoru kırıldı. ABD ile Avrupa ülkelerini etkisi altına alan Omicron tsunamisi havacılık sektörünü de vurdu. Dünyanın dört bir yanında binlerce uçuş iptal edildi. Vaka sayılarının artmaya başladığı Çin’de de alarm durumuna geçildi.
2021’in son günlerine girerken dünyada koronavirüs tufanı yaşanıyor. Küresel çapta Kovid-19 vakaları, Omicron varyantının etkisiyle rekor kırdı. Önceki gün 1,45 milyon vaka ile son iki yılın zirvesi görüldü. Yeni varyantın daha çok ABD ve Avrupa ülkelerinde yayıldığını bildiren bilim insanları, virüsün bulaşma hızının artmasına rağmen ölüm oranlarında benzer bir artış olmadığını belirtiyor.
Dünyanın dört bir yanındaki binlerce uçuşun iptal edilmesi ise seyahat için yılın en yoğun zamanlarından birinde, havalimanlarında kaotik sahnelere neden oldu.
ORTALAMA YÜZDE 49 ARTTI
Omicron varyantının etkisiyle dünya genelinde son iki yılın günlük vaka rekoru kırıldı. Bloomberg’ün haberine göre, pazartesi günü 1 milyon 449 bin vaka ile salgının başından bu yana en yüksek günlük rakam kaydedildi. Dünyada 7 günlük ortalama vaka sayısı 841 bin olarak açıklanırken, bu sayı, Güney Afrika’da Omicron’un ilk tespit edildiği tarihe kıyasla yüzde 49’luk bir artış anlamına geliyor.
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ABD YİNE ZİRVEYİ GÖRDÜ
Yeni mutasyon daha çok ABD ile Avrupa ülkelerini vurdu. ABD’de son 24 saatte 184 bin 461 yeni vaka görülürken bin 737 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yine İngiltere’de son 24 saatte 318 bin vaka ve 146 can kaybı kaydedildi. Fransa ise cumartesi günü, pandeminin başlangıcından bu yana ilk kez 100 bin eşiğini aştı.
ÇİN’DE ALARM
Öte yandan Çin’de, 13 milyonluk Xi’an şehrinde uygulanan karantinanın ardından dün Yan’an kentinde de kısmî kapanmaya gidildi. Yan’an yönetimi, artan vakalar dolayısıyla tüm işletmelerin kapatılması talimatı verirken, kentin bir bölgesinde de tam kapanmanın başladığı bildirildi. Ülke genelinde dün 209 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı mart ayından bu yana Çin’de görülen en yüksek günlük vaka olarak kayıtlara geçti.
Binlerce uçuş iptal edildi
Dünyanın dört bir yanından binlerce uçuş ertelendi ya da iptal edildi. Yalnızca ABD’de, hafta sonu 5 bini aşan uçuşun iptalinin ardından, önceki gün 2 bin 700, dün ise 800 uçuş gerçekleştirilemedi. Seyahat için yılın en yoğun zamanlarından birinde binlerce uçak seferinin iptal edilmesi, havalimanlarında kaotik görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.
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YENİ DELTA BULGUSU
Güney Afrikalı bilim adamları tarafından yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüsünün Omicron varyantına yakalanan hastaların, Delta varyantına karşı da bağışıklık kazandığı görüldü. Araştırmada, Omicron varyantıyla enfekte olan aşılı ve aşısız 33 kişi incelendi. Araştırmanın 14’üncü gününde Omicron’a karşı nötralizasyon 14 kat artarken, Delta’ya karşı nötralizasyonda da 4,4 kat artış olduğu tespit edildi.