​Omicron tsunamisi dünyayı vurdu: Bir günde 1,45 milyon rekor vaka ​

2021’in son günlerine girerken dünyada koronavirüs tufanı yaşanıyor. Küresel çapta Kovid-19 vakaları, Omicron varyantının etkisiyle rekor kırdı. Önceki gün 1,45 milyon vaka ile son iki yılın zirvesi görüldü. Yeni varyantın daha çok ABD ve Avrupa ülkelerinde yayıldığını bildiren bilim insanları, virüsün bulaşma hızının artmasına rağmen ölüm oranlarında benzer bir artış olmadığını belirtiyor.

Dünyanın dört bir yanındaki binlerce uçuşun iptal edilmesi ise seyahat için yılın en yoğun zamanlarından birinde, havalimanlarında kaotik sahnelere neden oldu.

ORTALAMA YÜZDE 49 ARTTI

Omicron varyantının etkisiyle dünya genelinde son iki yılın günlük vaka rekoru kırıldı. Bloomberg’ün haberine göre, pazartesi günü 1 milyon 449 bin vaka ile salgının başından bu yana en yüksek günlük rakam kaydedildi. Dünyada 7 günlük ortalama vaka sayısı 841 bin olarak açıklanırken, bu sayı, Güney Afrika’da Omicron’un ilk tespit edildiği tarihe kıyasla yüzde 49’luk bir artış anlamına geliyor.

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ABD YİNE ZİRVEYİ GÖRDÜ

Yeni mutasyon daha çok ABD ile Avrupa ülkelerini vurdu. ABD’de son 24 saatte 184 bin 461 yeni vaka görülürken bin 737 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yine İngiltere’de son 24 saatte 318 bin vaka ve 146 can kaybı kaydedildi. Fransa ise cumartesi günü, pandeminin başlangıcından bu yana ilk kez 100 bin eşiğini aştı.

ÇİN’DE ALARM

Öte yandan Çin’de, 13 milyonluk Xi’an şehrinde uygulanan karantinanın ardından dün Yan’an kentinde de kısmî kapanmaya gidildi. Yan’an yönetimi, artan vakalar dolayısıyla tüm işletmelerin kapatılması talimatı verirken, kentin bir bölgesinde de tam kapanmanın başladığı bildirildi. Ülke genelinde dün 209 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı mart ayından bu yana Çin’de görülen en yüksek günlük vaka olarak kayıtlara geçti.

Seferlerin iptal edilmesi yüzünden havalimanlarında kaotik görüntüler ortaya çıktı.

Binlerce uçuş iptal edildi

Dünyanın dört bir yanından binlerce uçuş ertelendi ya da iptal edildi. Yalnızca ABD’de, hafta sonu 5 bini aşan uçuşun iptalinin ardından, önceki gün 2 bin 700, dün ise 800 uçuş gerçekleştirilemedi. Seyahat için yılın en yoğun zamanlarından birinde binlerce uçak seferinin iptal edilmesi, havalimanlarında kaotik görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

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YENİ DELTA BULGUSU

Güney Afrikalı bilim adamları tarafından yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüsünün Omicron varyantına yakalanan hastaların, Delta varyantına karşı da bağışıklık kazandığı görüldü. Araştırmada, Omicron varyantıyla enfekte olan aşılı ve aşısız 33 kişi incelendi. Araştırmanın 14’üncü gününde Omicron’a karşı nötralizasyon 14 kat artarken, Delta’ya karşı nötralizasyonda da 4,4 kat artış olduğu tespit edildi.

FOTOĞRAF 14 Geçen hafta, Güney Afrikalı bilim insanlarının, dünyayı uyarmasının ardından dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar Omicron varyantının kökenlerini arıyor. <br><br> 32 MUTASYONA SAHİP<br>Şimdiye kadar, Omicron varyantının başak proteinlerinde, 32 mutasyon bulundu. Bu yüzden uzmanlar, yeni varyantın virüsün diğer türlerine göre hem daha bulaşıcı olacağından hem de aşıların etkisiz hale geleceği konusunda endişe ediyor. GEÇEN YILIN ORTASINDA GÖZLEMLENİP ANİDEN KAYBOLDU<br>Bununla birlikte, Omicron'un bilim insanları tarafından gözlemlenmeden karanlıkta etkili bir şekilde evrimleştiği ve geçen yılın ortasında Alfa ve Delta gibi diğer varyantlardan evrimsel terimlerle ayrıldığı da son günlerde gün ışığına çıktı. Hakim teori, Omicron'un, muhtemelen teşhis edilmemiş AIDS'li, bağışıklığı baskılanmış bir hastada kalıcı bir enfeksiyonda ortaya çıktığı yönünde.. Çünkü bu durum, virüsün hastanın bağışıklık sistemine uyum sağlamak için çok sayıda mutasyona neden olacak zamana sahip olmasını sağlayabilir.<br><br> Ancak, ABD’nin California eyaletinde ye alan Scripps Araştırma Enstitüsü'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Prof. Dr. Kristian Andersen, Omicron olacak corona virüsün, enfekte bir insan virüsü onlara geçirdikten sonra, kemirgenlerde evrimleşmiş olabileceğini teorileştirdi.<br><br> ÇOK SAYIDAKİ MUTASYONU AÇIKLIYOR<br>Bu teori, Omicron’un neden evrim dalından ayrılıp 2020'nin bir noktasında 'ortadan kaldırıldığını' ve çoğu daha önce hiç görülmemiş çok sayıda olağandışı mutasyonla popülasyona yeniden girdiğini açıklyor. Profesör Andersen’ın bildirdiğine göre Omicron'un varyantı, insanlara geri dönmeden ve 'ters zoonoz' adı verilen bir süreçte diğer insanlara hızla yayılmadan önce, ağır mutasyona uğramış doğasıyla sonuçlanan hayvan konakçıyı enfekte etmek için adapte oldu.<br><br> Andersen, Omicron varyantının zoonik yani hayvan temelli bir kökeni tercih olduğunu; çünkü “bağışıklığı baskılanmış hasta(lar)da bu uzun süre boyunca tespit edilmemiş dolaşımın pek olası görünmediğini söyledi.<br><br> KEMİRGENLERDE DE BULUNDU<br>Diğer taraftan, Omicron varyantına ait birkaç mutasyonunun fare ve hamster gibi kemirgen türlerinde de keşfedildi. Profesör Andersen, birçok bilim adamının Omicron'un HIV hastası gibi bağışıklığı baskılanmış bir kişiden geldiği sonucuna varmasına rağmen, aramak için çok erken olduğunu da sözlerine ekledi:<br><br> “Bu kesinlikle mümkün olsa da, durumun böyle olduğunu gösteren herhangi bir veriye sahip değiliz. Tüm hipotezleri açık tutalım” değerlendirmesinde bulundu. <br><br> Öte yandan, teori hakkında soru sorulduğunda birçok bilim insanı bağışıklığı baskılanmış hasta teorisini hâlâ desteklediklerini söyledi.<br><br> Doğu Anglia Üniversitesi'nden bir mikrobiyolog olan Profesör David Livermore, Omicron'un bir süre önce atalarından ayrıldığını kabul ederken, varyantın mutasyona uğramış doğasının kökeninin muhtemelen bağışıklık sistemi baskılanmış bir hasta kaynaklı olduğunu aktardı:<br><br><br>\"Omicron, atalarından çok uzak ve çoklu değişikliklerin alışılmadık bir kombinasyonuna sahip. Örneğin kronik olarak enfekte, bağışıklığı baskılanmış bir hastada, çıkmış oolması daha olasıdır.' Warwick Tıp Okulu'nda virüs uzmanı olan Profesör Lawrence Young ise Omicron ve mutasyonlarını anlamanın çok erken günlerinde olduğumuzu söyledi:<br><br><br>\"Bu insanlar istedikleri kadar modelleme yapabilirler, ancak bunu virüsün biyolojik davranışını tahmin etme girişiminde kullanmak, en iyi ihtimalle çok spekülatif. Bu mutasyon kombinasyonunun bulaşıcılık ve bağışıklıktan kaçınma için gerçekten ne anlama geldiğini tahmin etmek çok zor.\" Omicron varyantının kökenine ilişkin ABD'li profesörden açıklama: Farelerde ortaya çıktı ABD'li profesör Kristian Andersen'e göre, dünya çapında paniğe neden olan Omicron varyantı, kemirgenlerde evrimleşti. Corona virüsün insanlar ve fareler arasında ileri geri atladığını (ters zoonoz) belirten Andersen, Omicron varyantındaki mutasyonlardan bazılarının farelerde de bulunduğunu söyledi. Diğer taraftan bilim insanları, şu anda yaygın olarak varyantın bir hayvandan ziyade bağışıklığı baskılanmış bir AIDS hastasında ortaya çıktığına inanıyor. Ancak, bu durum kanıtlanmadı.

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