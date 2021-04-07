Osmaniye’de kırmızı alarm: Vakalar tavan yaptı denetimlerde ceza yağdı

Vatandaşlardan dikkatli olmalarını isteyen Kesimoğlu, Bu hastalığı ciddiye alsınlar. Özelikle tokalaşmasınlar, el hijyenine dikkat etsinler. Sosyal mesafeye dikkat etsinler. Maskelerini hiç ihmal etmesinler. Her bir vatandaşımızın bu konunun önemini kavramış durumda olmasını isterim. Biz yerel yönetimler olarak, bunların kontrollerini yapıyoruz, temizlik konusunda çalışmalarımızı en üst seviyede sürdürüyoruz. Belediyemizin tüm birimlerinde çalışan, zabıta olsun, itfaiye olsun tüm arkadaşlarımız bunun bilincinde. Gerek billboard gerek belediye hoparlörlerimizden bu duyurularımızı yapıyoruz. El ilanları dağıtıyoruz. Ve arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürürken maskesiz olanları uyarıyorlar. Vatandaşlarımızı biraz daha duyarlı olmaya davet ediyorum diye konuştu.