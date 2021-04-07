Koronavirüs Osmaniyede kırmızı alarm Vakalar tavan yaptı denetimlerde ceza yağdı
TÜRKİYE

Osmaniye’de kırmızı alarm: Vakalar tavan yaptı denetimlerde ceza yağdı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs haritasında kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli’ iller arasında gösterilen Osmaniye’de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde gerçekleştirilen korona virüs tedbirleri kapsamında 954 kişiye toplamda 1 milyon 633 bin 181 lira idari para cezası uygulandı.

Haber Merkezi İHA
Osmaniye’de kırmızı alarm: Vakalar tavan yaptı denetimlerde ceza yağdı
Osmaniye'de denetimler sürüyor.


Sağlık Bakanlığı’nın haftalık olarak açıkladığı korona virüs risk haritasında kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli’ iller arasında yer alan Osmaniye’de vaka artışları devam ediyor. Vaka sayılarının düşürülmesi ve bulaşın önlenmesi amacıyla kent merkezi ve ilçelerde geniş çaplı korona virüs denetimleri gerçekleştiren Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kuralları ihlal eden vatandaşlara göz açtırmıyor.

Bu kapsamda 19 Mart-5 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen korona virüs denetimlerinde kent merkezinde bin 625 iş yeri, 22 düğün, 4 bin 978 şahıs kontrol edilirken 72 cenaze defini ile bin 589 karantina denetimi yapıldı.

  • İlçeler genelinde ise, 5 bin 158 iş yeri, 57 düğün, 18 bin 574 şahıs kontrol edilirken 44 cenaze defini ile 2 bin 972 karantina denetimi yapıldı.

Trakya'da kırmızı alarm: Kadınlar ev oturmalarını kesmedi vaka artışı patladı
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Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 13- 19 Mart tarihli koronavirüs risk haritasında, Edirne’de vaka sayısı her 100 bin kişide 219,49, Kırklareli'de 155,09, Tekirdağ'da ise 168,26 olarak yer aldı. Bölgedeki vaka sayısında artış sürerken, son tabloda vaka sayısı Edirne'de 265,84'e, Kırklareli'de 298,28'e, Tekirdağ'da 273,06'ya yükseldi. Artış oranları Kırklareli'de yüzde 92,33, Tekirdağ'da yüzde 62,28 ve Edirne'de yüzde 21,1 oldu.
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Vaka artış oranı yüzde 92,33'e çıkan Kırklareli, Trakya illeri arasında ilk sırayı aldı. Tedbirlerin üst seviyeye çıkarıldığı Kırklareli'nin Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yükselişin Türkiye ve dünyada da yaşandığını belirterek, Sosyal mesafeye, maskeye ve el temizliğine dikkat etmeyenler var. Bu virüs hafife alınacak bir virüs değil.
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Yaşamı kısa sürede sonuçlandıran bir virüs. Sayın Valimizin; 'Sosyal medyada maskesiz fotoğraf paylaşan kişilere de ceza yazacağız' demesi aslında dikkat çekip bir farkındalık için yaptığı açıklama. Biz de Vefa Sosyal Destek Grubu ve kendi üzerimize düşeni yapıyoruz. Muhtarlarımızla birlikte hareket ederek, vatandaşlarımızın acil çözüm bekleyen sorunlarına el atıyoruz. Mutlaka bu salgına karşı dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu kağıt üzerinde karşılık bulmamış, alınması gereken önlemler değil dedi.
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Vatandaşlardan dikkatli olmalarını isteyen Kesimoğlu, Bu hastalığı ciddiye alsınlar. Özelikle tokalaşmasınlar, el hijyenine dikkat etsinler. Sosyal mesafeye dikkat etsinler. Maskelerini hiç ihmal etmesinler. Her bir vatandaşımızın bu konunun önemini kavramış durumda olmasını isterim. Biz yerel yönetimler olarak, bunların kontrollerini yapıyoruz, temizlik konusunda çalışmalarımızı en üst seviyede sürdürüyoruz. Belediyemizin tüm birimlerinde çalışan, zabıta olsun, itfaiye olsun tüm arkadaşlarımız bunun bilincinde. Gerek billboard gerek belediye hoparlörlerimizden bu duyurularımızı yapıyoruz. El ilanları dağıtıyoruz. Ve arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürürken maskesiz olanları uyarıyorlar. Vatandaşlarımızı biraz daha duyarlı olmaya davet ediyorum diye konuştu.
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Kırmızı kategoride yer alan ve vaka artış oranı bir önceki haftaya göre yüzde 21,1 artan Edirne'de ise, artışa kadınların ev oturmaları ile sınır kapılarındaki yoğunluk neden oldu.
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Kentte, son dönemde koronavirüse yakalananların yüzde 60'tan fazlası, ev ziyaretleri düzenleyen kadınlar oldu. Edirne Valiliği, ev ziyaretlerinin önlenmesi için sık sık cep telefonu mesajları ile sosyal medya hesaplarından uyarılarda bulunuyor. Mesajda, vatandaşlardan dikkatli ve hassas davranmaları istenirken, İkamet ettiğiniz meskene komşu bir meskende koronavirüs hastası bulunmakta olup, hastaya ait her türlü bakım, tedavi, takip ve denetim hizmeti sağlık kuruluşlarımız tarafından verilmektedir. Kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığı için daha dikkatli ve hassas davranınız. İzolasyon süresi boyunca komşu ziyaretleri yapmayınız ve ziyaret taleplerini kabul etmeyiniz. Lütfen uyarıları dikkate alınız deniliyor.
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Vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 62,28 oranında artan Tekirdağ'da da nedenin ev ziyaretleri ile sanayi kuruluşları olduğu kaydedildi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoli Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, Tekirdağ başta olmak üzere Trakya'da vaka sayısının artmasının önemli bir sanayi bölgesi olmasından kaynaklandığını söyledi. Tarımsal hizmetlerin yanı sıra Tekirdağ'ın Çerkezköy, Çorlu gibi ilçelerinde sanayi olduğunu belirten Ertuğrul, Buralarda çok ciddi sayıda insan çalışıyor. Ve bu insanlar işlerine mecburen toplu taşıma araçlarıyla, servislerle gidip geliyorlar. İş yerlerinde çok yakın mesafede çalışmak zorunda kalabiliyorlar.
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Bir kere bunların önlemlerinin alınması gerekiyor. Yani insanlar işlerine gidip gelirken yoğun, tıklım tıklım otobüslerde, toplu taşıma araçlarında değil daha korunaklı, daha seyrek bir biçimde gidip gelebilmeli. Çalışma koşulları Covid-19'a göre yeniden planlanmalı, programlanmalı. Arada sosyal mesafenin olabileceği, insanların birbirinden ayrılabileceği, maskenin mutlaka takıldığı ortamların olması gerekiyor dedi. Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de vaka sayılarının artmasında ev ziyaretlerinin önemli etken olduğunu belirterek, vatandaşlardan ev ziyaretlerinde bulunmamalarını istedi.
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Tekirdağ'da yaşayan Bekir Sönmez, tedbirlerin daha da artırılması gerektiğini belirtilerek, Vaka sayıları şu anda bizi korkutmakta. Çevremizdeki insanların şu anda hepsi hastanelerde yatmaktadır. Tedbirler alınsa bile çok az insan halen sokaklarda. Kimse aldırış etmiyor. Bir an önce tedbirlerin artırılması gerekiyor dedi.
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Kırklareli'deki artışın nedeninin insanların dikkatsizliğinden kaynaklandığını söyleyen ev kadını Neşe Erdem, İnsanlar dikkat etmiyor. Ben maskesiz sokağa çıkmadım. Oturmaya gitmiyorum. Herkes yakınlarıyla görüşüyor, bana bir şey olmaz diye ama oluyor. Şu an pazar kalabalık ve riskli, hemen alışveriş yapıp çıkacağım diye konuştu. Edirne'de yaşayan Hülya Şahinoğlu da kentteki artışın nedeninin salgının ciddiye alınmamasından kaynaklandığını söyledi.
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Trakya'da kırmızı alarm: Kadınlar ev oturmalarını kesmedi vaka artışı patladı
Trakya genelinde vaka sayısı artmaya devam ederken, Kırklareli'de vaka artış oranı yüzde 92'ye çıktı. Edirne'de ise son dönemde koronavirüse yakalananların yüzde 60'tan fazlasını ev oturmaları düzenleyen kadınlar oluşturdu.

İl merkezi ile ilçe merkezinde toplamda 6 iş yerine tedbirlere uymamaktan, 365 şahsa maske takmamaktan, 494 şahsa sokağa çıkma yasağını ihlalden, 83 şahsa sosyal mesafe ihlalinden, 6 şahsa karantina ihlalinden toplamda 954 şahsa 1 milyon 633 bin 181 lira idari para cezası uygulandı.

Keşan'da vaka sayısı patladı ama vatandaş tedbirlere uymuyor: 129 kişiye 337 bin lira ceza
KORONAVİRÜS
Keşan'da vaka sayısı patladı ama vatandaş tedbirlere uymuyor: 129 kişiye 337 bin lira ceza
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