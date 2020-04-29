Plazmada ilk hasta iyileşti: Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt tedavi sürecine ilişkin Yeni Şafak'a konuştu

Malatya’da bir süre önce koronavirüse (Kovid-19) karşı immün plazma yöntemiyle tedavisine başlanan ve Türkiye’de bu yöntemin ilk kez uygulandığı 56 yaşındaki erkek hasta koronavirüsü yendi. Türkiye’de ilk kez immun plazma yönteminin uygulandığı Malatya’daki Turgut Özal Tıp Merkezi’nde (TÖTM) hastalar yoğun bakımdan çıktı. TÖTM Kemik İliği Nakli Direktörü ve AFEREZ Ünite Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, umut verici yönteme ilişkin Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulundu.

Prof.Dr. Mehmet Ali Erkurt

DURUMLARI GAYET İYİ

Ciddi sağlık problemi olan 3 kritik vakaya immun plazma işleminin uygulandığını belirten Erkurt, “Bu hastalara her türlü tedavi yöntemi denendi ancak başarılı olunamadı. Daha sonra biz immun plazma yöntemiyle bu hastaları takibe başladık. Şu an Konya, Malatya ve Siirt’te işlem yapılan hastalarımızın durumu gayet iyi” dedi.

3 KRİTİK HASTANIN DURUMU İYİ

Türkiye’de ilk kez immun plazma yönteminin uygulandığı 3 hastanın, hayati açıdan kritik dönemi atlattığına dikkat çeken Prof. Erkurt, “Malatya’da 56 yaşındaki erkek hastanın testi negatife döndü. Solunum cihazından ayrıldı. Birkaç gün içinde servise alınacak. Konya’da işlem yapılan 64 yaşındaki erkek hasta, 26 gün gibi uzun bir süre entübe oldu. Yoğunbakımda kaldığı 19’uncu gün plazma işlemi uygulandı. Bir haftada hastamız gözünü açtı. Kendisi yoğunbakımdan çıkıp servise alındı. Siirt’teki 43 yaşındaki erkek hastanın da durumu iyi, yoğunbakımdan çıkarak servise alındı, şu an taburcu olma aşamasında” diye konuştu.

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ŞEHİRLERE PLAZMA GÖNDERDİLER

Turgut Özal Tıp Merkezi’nden şu ana kadar 15 hastaya plazma gönderildiğini belirten Prof. Erkurt, “Konya, İstanbul, Muş ve Ankara’ya 1, Kahramanmaraş’a 2, Siirt’e 5, Adıyaman’a 4 plazma gönderdik. Elimizde halihazırda 20 hastalık plazma daha var. İstek olursa başhekimliklerin yazacağı resmi yazıyla kurumlara göndereceğiz” ifadelerini kullandı. Erkurt, resmi yazıyla istendiği takdirde plazmaları teslim edebildiklerini, vatandaşların resmi yazı olmadan yapacakları müracaatlara karşı plazmaların teslim edilemeyeceğini ifade etti.

DONÖR OLUN!

Sağlıklı vericilerden alınan immun plazmaların hastalara umut olduğunu ifade eden Prof. Erkurt, “Hastalarda gözle görülen iyileşme gerçekten umut verici. Tedavinin devamı için plazma bağışlanması lazım. İyileşen hastaları hayat kurtarmak için plazma bağışına davet ediyoruz. Kovid-19’a yakalanıp iyileşen vatandaşlar Kızılay ve ruhsatlı aferez merkezlerine plazma bağışlayabilir. Bu bağışın hastaya ve vericilere hiçbir zararı yok” diye konuştu. Prof. Erkurt, “Plazma yönteminin uygulanabilmesi için kişilerin aynı kan grubundan olması gerekir. Ancak aynı kan grubu bulunamazsa AB kan grubu genel verici olarak her hastaya immun plazma uygulaması yapılmasını sağlar” dedi.

KORONAVİRÜS Plazma tedavisi başladı: Çin'den sonra dünyada ilk kez Türkiye'de yapıldı

1 yıl yakın takip

İstanbul Tıp Fakültesi'nde "Covid-19 Hastaları İzlem Merkezi" açıldı. Bu merkezde koronavirüse yakalanan ve atlatan kişilere çeşitli tahlil ve tetkikler yapılarak hastalarda kalıcı bir hasar oluşturup oluşturmadığı araştırılacak. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Türkiye’de ve dünyada bir ilk olduğunu söyleyebilirim. Covid enfeksiyonunu ağır geçirmiş ve geçirdikten sonra takibe alınması gereken hastaları 1-3-6-9 ve 12’nci aylarda takip etmek suretiyle meydana gelecek bir takım problemleri tespit etmek için merkezi kurduk" dedi.

Tümüyle kurtuldu

Prof. Dr. Ahmet Kızılay

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, plazma tedavisi uygulanan hastada 72 saat sonra ilk olumlu gelişmeleri tespit ettiklerini 10 gün sonra da hastayı makineden ayırdıklarını vurguladı. Kızılay, hastayı plazma uygulandıktan sonraki süreçte yakından takip ettiklerini anlatarak, “Şu anda hastamız koronavirüs hastalığından tümüyle kurtulmuş durumda” diye konuştu. Türkiye’de ilk kez Kovid-19 hastasına hastanelerinde plazma tedavisi uyguladıklarını belirten Kızılay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada ilk hasta olması önemliydi. İlk plazma verilen hastamızın sonucu önemli, bütün ülke tarafından takip ediliyor. Olumlu bir sonuç aldığımızı buradan ifade etmek istiyorum.”