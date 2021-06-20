Koronavirüs Rus turist sevinci Önce aşı belgesisonra giriş izni
TÜRKİYE

Rus turist sevinci: Önce aşı belgesi sonra giriş izni

Turizm sektörü 2019’da Türkiye’ye 7 milyon turist gönderen Rusya’nın uçuş kısıtlamasını 22 Haziran’da kaldıracak olmasının sevincini yaşıyor. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, “Heyecanla bu kararı bekliyorduk” dedi. Turistlerden aşı kartı, PCR testi ya da son 6 ay içinde Kovid-19 geçirdiğine dair belge ibraz etmeleri istenecek.

Hamide Hangül Yeni Şafak
Rus turist sevinci: Önce aşı belgesi sonra giriş izni
Fotoğraf: Arşiv

Rus heyetin, Antalya’da turistik tesislerde dört gün süren yoğun incelemelerinin ardından Rusya’nın uçuş kısıtlamasını kaldırma kararı turizm sektöründe sevinçle karşılanırken, Rus turistin giriş şartları da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yeniden düzenlendi. Buna göre, Türkiye’ye gelen turistlerin, girişten en az 14 gün önce aşı yaptırdığına veya hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair belge ibraz etmesi gerekecek. Aşı sertifikası bulunmayanların negatif PCR test sonucu göstermesi gerekecek. Kararı değerlendiren Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, uçuşların 22 Haziran itibariyle başlayacağına işaret ederek, “Rusya bizim için çok önemli bir pazar, Ruslar için de Türkiye vazgeçemedikleri, tercih ettikleri bir destinasyon. Aylardır heyecanla bu kararı bekliyorduk” dedi.

REHAVETE KAPILMAYALIM

  • Rus heyetin Türkiye’ye gelerek uygulamaları yerinde gördüğünü anımsatan Çorabatır, tedbirlerin, hizmetin Rus heyet tarafından da olumlu karşılandığını kaydetti. İnsan sağlığını ön plana alarak hizmet verdiklerinin altını çizen Çorabatır, şunları söyledi: “Güvenli Turizm Sertifika programını dört dörtlük uyguluyoruz, kendimize ve hizmetlerimize güveniyoruz. Rehavete kapılmadan, işin ucunu bırakmadan, tedbirlerden taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz.”

EN ZENGİNLERİ YATLARIYLA GELDİ

Turizmde “Her şey dahil” sisteminin geliştiricisi olarak bilinen turizmci Cem Kınay da Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’un 45 gündür gecesini gündüze katarak Rusya trafiğinin açılmasında büyük gayret gösterdiğini söyledi. 2019’da Türkiye’ye 7 milyon Rus turist geldiğine işaret eden Kınay, “Bu kararla moraller düzeldi, buna çok ihtiyaç vardı. Geçen sene salgında en zengin Ruslar da Türkiye kararı alarak, yatlarıyla geldiler, kimisi en lüks otellerde tatillerini yaptı. Rusya’dan yoğun turist gelmesini bekliyoruz” dedi.

TESTİ POZİTİF ÇIKANA KARANTİNA

  • -Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından Türkiye’ye giriş şartları güncellendi. Rus turistlerin girişleri şöyle düzenlendi:
  • -Ülkemize girişlerde, girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına veya hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair resmi otoritelerince düzenlenen belge ibrazı zorunlu olacak.
  • -Bu ibrazda bulunanlardan ayrıca negatif sonuçlu PCR testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantine uygulanmayacak.
  • -Aşı sertifikası veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda, girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif PCR test raporu veya girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucu ibraz edilecek.
  • -Türkiye’ye girişte, Sağlık Bakanlığı tarafından varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilecek.
  • -Bu kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecek
  • -Test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı COVİD19 rehberi doğrultusunda tedavileri yapılacaK.
  • -Testi pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulundukları kişiler kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük süre ile karantinaya alınacaklar
  • -Karantinada 10. günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda karantina koşulları sonlandırılacak.
  • -Ayrıca seyahatten 72 saat önce register.health.gov.tr adresinde yer alan yolcu bilgi formunun doldurulması zorunlu olacak.
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