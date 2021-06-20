Rus turist sevinci: Önce aşı belgesi sonra giriş izni

Rus heyetin, Antalya’da turistik tesislerde dört gün süren yoğun incelemelerinin ardından Rusya’nın uçuş kısıtlamasını kaldırma kararı turizm sektöründe sevinçle karşılanırken, Rus turistin giriş şartları da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yeniden düzenlendi. Buna göre, Türkiye’ye gelen turistlerin, girişten en az 14 gün önce aşı yaptırdığına veya hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair belge ibraz etmesi gerekecek. Aşı sertifikası bulunmayanların negatif PCR test sonucu göstermesi gerekecek. Kararı değerlendiren Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, uçuşların 22 Haziran itibariyle başlayacağına işaret ederek, “Rusya bizim için çok önemli bir pazar, Ruslar için de Türkiye vazgeçemedikleri, tercih ettikleri bir destinasyon. Aylardır heyecanla bu kararı bekliyorduk” dedi.

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REHAVETE KAPILMAYALIM

Rus heyetin Türkiye’ye gelerek uygulamaları yerinde gördüğünü anımsatan Çorabatır, tedbirlerin, hizmetin Rus heyet tarafından da olumlu karşılandığını kaydetti. İnsan sağlığını ön plana alarak hizmet verdiklerinin altını çizen Çorabatır, şunları söyledi: “Güvenli Turizm Sertifika programını dört dörtlük uyguluyoruz, kendimize ve hizmetlerimize güveniyoruz. Rehavete kapılmadan, işin ucunu bırakmadan, tedbirlerden taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz.”

EN ZENGİNLERİ YATLARIYLA GELDİ

Turizmde “Her şey dahil” sisteminin geliştiricisi olarak bilinen turizmci Cem Kınay da Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’un 45 gündür gecesini gündüze katarak Rusya trafiğinin açılmasında büyük gayret gösterdiğini söyledi. 2019’da Türkiye’ye 7 milyon Rus turist geldiğine işaret eden Kınay, “Bu kararla moraller düzeldi, buna çok ihtiyaç vardı. Geçen sene salgında en zengin Ruslar da Türkiye kararı alarak, yatlarıyla geldiler, kimisi en lüks otellerde tatillerini yaptı. Rusya’dan yoğun turist gelmesini bekliyoruz” dedi.

TESTİ POZİTİF ÇIKANA KARANTİNA