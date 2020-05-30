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Rusya: Koronavirüs aşısının deneme sürümü Ağustos’ta hazır

Rusya’dan yapılan açıklamada, ilk önce sağlık personellerinin kullanımına sunulacak olan korona virüs aşısının deneme sürümünün Ağustos ayında hazır olduğu ifade edildi.

Haber Merkezi İHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Rusya, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 6 milyondan fazla kişiye bulaşan, 360 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısı için hız kesmeden çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Yapılan aşı çalışmalarına ilişkin bugün Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Başkurt Devlet Tıp Üniversitesindeki toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

  • Rus basınına yaptığı açıklamada Muraşko, “’Farklı aşıların geliştirilme süreçleri halen devam ediyor. Etkili olanları sayarsak 5 tane olduğunu söyleyebiliriz. Klinik deneylere 2-3 hafta içinde başlıyoruz. Sonuçları klinik çalışmalarının seyrine göre alacağız. Sağlık çalışanlarının kullanımına sunulması için Ağustos-Eylül aylarında aşının deneme örneklerinin hazır olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova bir açıklama yapmış ve açıklamasında 14 farklı platformda 47 farklı aşı çalışmasının sürdüğünü duyurmuştu. 10 milyon 300 binden fazla korona virüs testinin yapıldığı Rusya’da, son açıklamalara göre korona virüsü vaka sayısı 396 bin 575’e, can kaybı ise 8 bin 952’ye yükseldi.

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