Rusya Türkiye'ye uçuşlara kısıtlama getirdi

Rusya, artan vaka sayıları nedeniyle Türkiye'ye tüm uçuşları bir buçuk ay süreyle durdurma kararı aldı.

Karar 15 Nisan ile 1 Mayıs arasında geçerli olacak.

"Diğer ülkelerde enfeksiyon yayılımını sürekli izliyoruz"

Konuya ilişkin açıklama yapan, Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, "Temel görevimizin yeni tip koronavirüs enfeksiyonuna karşı Rusya vatandaşlarının sağlığını korumak olduğunu belirtmek isterim. Operasyon merkezi, hava trafiğinin açık olduğu ülkelerdeki enfeksiyonun yayılmasını sürekli olarak izliyor." diye konuştu.

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