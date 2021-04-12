Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Rusya Türkiyeye uçuşlara kısıtlama getirdi
DÜNYA

Rusya Türkiye'ye uçuşlara kısıtlama getirdi

Rusya, 15 Nisan-1 Haziran arasında Türkiye'ye uçuşlara kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi Diğer
Rusya Türkiyeye uçuşlara kısıtlama getirdi
Son dakika

Rusya, artan vaka sayıları nedeniyle Türkiye'ye tüm uçuşları bir buçuk ay süreyle durdurma kararı aldı.

Karar 15 Nisan ile 1 Mayıs arasında geçerli olacak.

"Diğer ülkelerde enfeksiyon yayılımını sürekli izliyoruz"

Konuya ilişkin açıklama yapan, Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, "Temel görevimizin yeni tip koronavirüs enfeksiyonuna karşı Rusya vatandaşlarının sağlığını korumak olduğunu belirtmek isterim. Operasyon merkezi, hava trafiğinin açık olduğu ülkelerdeki enfeksiyonun yayılmasını sürekli olarak izliyor." diye konuştu.

Paşinyan’dan Rusya’ya "Hava savunmamızı siz sağlayın" talebi
DÜNYA
Paşinyan’dan Rusya’ya "Hava savunmamızı siz sağlayın" talebi

Ukrayna'dan Rusya'ya son uyarı: Askerlerinizi geri çekin
DÜNYA
Ukrayna'dan Rusya'ya son uyarı: Askerlerinizi geri çekin

Ramazan'da kapanma kararı salı günü belli olacak
KORONAVİRÜS
Ramazan'da kapanma kararı salı günü belli olacak

Ayrıntılar geliyor...

Abone Ol Google News
Fenerbahçe tekrar önde

Fenerbahçe tekrar önde

​Fenerbahçe, 34. haftada Gaziantep ile karşı karşıya geliyor.
Hangi ülkede kaç saat oruç tutulacak?

Hangi ülkede kaç saat oruç tutulacak?

​Ramazanın ilk günü en uzun oruç Rusya ve İzlanda'da tutulacak.
Beştepede 5 imza

Beştepe'de 5 imza

Erdoğan ile Dibeybe'den güçlü işbirliği vurgusu.
İptal kararı <br>doğru mu?

İptal kararı
doğru mu?

​Kritik maçta iptal edilen gol tartışma çıkardı.

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

İfade işlemleri tamam

İfade işlemleri tamam

​14 emekli amiral adliyeye sevk edildi.

Ramazan yarın başlayacak

Ramazan yarın başlayacak

İlk teravih namazı bugün evlerde kılınacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.