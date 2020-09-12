​Sağlık Bakanlığı 12 Eylül koronavirüs sonuçlarını açıkladı

Türkiye'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) tablosunda yer alan veriler güncellendi. 12 Eylül koronavirüs (Kovid-19) sonuçlarına göre bugün 48 kişi hayatını kaybetti, yeni hasta sayısı ise 1509 olarak belirtildi.
Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1.509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Virüsü yenecek güç BİRLİKte MÜCADELEdir. https://t.co/RVlhe7786O
Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1.509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Virüsü yenecek güç BİRLİKte MÜCADELEdir. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 12, 2020
Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri