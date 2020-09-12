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Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 12 Eylül koronavirüs sonuçlarını açıkladı
TÜRKİYE

​Sağlık Bakanlığı 12 Eylül koronavirüs sonuçlarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı 12 Eylül koronavirüs sonuçlarını açıkladı

Sağlık Bakanlığının Koronavirüs Bilgilendirme Sayfasında Türkiye'nin 12 Eylül koronavirüs (Kovid-19) verileri açıklandı. İşte 12 Eylül koronavirüs test sayısı, ağır hasta sayısı, zatürre oranı ve güne dair gelişmeler.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Türkiye'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) tablosunda yer alan veriler güncellendi. 12 Eylül koronavirüs (Kovid-19) sonuçlarına göre bugün 48 kişi hayatını kaybetti, yeni hasta sayısı ise 1509 olarak belirtildi.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

11 Eylül koronavirüs verileri.

10 Eylül koronavirüs verileri.

9 Eylül koronavirüs verileri.

7 Eylül koronavirüs verileri.

Sağlık Bakanlığı 11 Eylül koronavirüs sonuçlarını açıkladı: 56 can sevdiklerini geride bıraktı
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanlığı 11 Eylül koronavirüs sonuçlarını açıkladı: 56 can sevdiklerini geride bıraktı
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Ağır hasta sayısı artıyor

Ağır hasta sayısı artıyor

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İlk 11ler belli oldu

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Yayınlar başladı

Yayınlar başladı

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Görenler fotoğrafını çekiyor

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Ankara'da<br> inanılmaz görüntü

Ankara'da
inanılmaz görüntü

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Kan donduran olay

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Orman, tarla ve yollarda yatıyorlar

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Macron bilmeli<br>Miçotakis duymalı

Macron bilmeli
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Yeni müjdeler yakın

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Üçüncü<br>indirim geliyor

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indirim geliyor

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HES kodu şart

HES kodu şart

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Dimdik ayaktadır

Dimdik ayaktadır

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan imam hatip mesajı.

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