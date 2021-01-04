​Sağlık yatırımları Kovid-19'la mücadelede büyük katkı sağladı: 54 yeni hastane

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm dünyayı etkilediği 2020'de birçok ülke vatandaşlarına sağlık hizmeti veremeyecek noktaya gelirken, Türkiye yaptığı yatırımlar ve hızla tamamladığı son teknolojiye sahip hastaneler ile salgına karşı başarıyla mücadele verdi. 2003 yılında uygulanmaya başlanan "Sağlıkta Dönüşüm Programı" kapsamında ülkenin dört bir yanındaki sağlık tesislerinin sayısı artırılırken, daha kaliteli ve erişilebilir hizmet sunulmasına yönelik birçok politika da hayata geçirildi. Kovid-19 salgını sürecinde sağlık yatırımları daha da hızlandırılarak, geçen yıl birçok il ve ilçede yeni hastaneler hizmete açıldı.

17 DEV HASTANE AÇILDI

Geçen yıl 9 ilde inşa edilen 17 dev hastane ve ilçelerde hizmete alınan hastaneler ile vatandaşların sağlık hizmetlerinden kesintisiz faydalanması sağlandı. Bu süreçte, yoğun bakım ve yatak kapasiteleriyle öne çıkan şehir hastaneleri başta olmak üzere tüm sağlık tesisleri Kovid-19 ile mücadelenin başarıyla sürdürülmesinde etkin rol oynadı. Sağlık Bakanlığı tarafından geçen yıl ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan 100 yatak ve 6 ameliyathaneye sahip Lefkoşa Acil Durum Hastanesi de Kovid-19'la mücadele sürecinde hizmete alındı.

REKLAM

BU YIL 54 TANE DAHA AÇILACAK

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de 2003-2020 yıllarında 678 hastane inşa edildi. Ayrıca Kovid-19 ile mücadele sürecinde geçen yılın mart-kasım aylarında, yeni açılan sağlık tesisleriyle 4 bin 830, ek hizmet binalarıyla 4 bin 286, yeni binasına taşınan sağlık tesisleriyle 1462 ve mevcut hastanelerin yatak artırımıyla 1772 olmak üzere kamu hastanelerinde toplam 12 bin 350 yatak kapasite artışı gerçekleştirildi. Aynı dönemde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 3 bin 144'ü erişkin, 125'i çocuk ve 158'i yenidoğan olmak üzere yoğun bakım yatağı sayısında da toplam 3 bin 427 artış sağlandı. Bu yıl 54 hastanenin daha yapımının tamamlanması hedefleniyor.