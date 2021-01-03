İngiltere'den İzmir'e gelen 60 kişi evlerinden alınıp yurda yerleştirildi
Koronavirüsün mutasyona uğramış şeklinin İngiltere'de ortaya çıkmasının ardından son 10 gün içinde İngiltere'den İzmir'e gelen 60 kişi sağlık ekiplerince evlerinden alınarak Gazi Ayşe Hanım Yurdu'na yerleştirildi.
Yurt binasında AFAD, polis ve sağlık ekibi görev yapıyor.
14 GÜN KARANTİNA KARARI
İzmir Valiliği, dün, İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda 10 gün içerisinde İngiltere’de bulunan ve Türkiye’ye kara, hava ve deniz yoluyla gelen kişilerin, 14 gün boyunca karantina altına alınacaklarını bildirmişti.