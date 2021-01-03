Koronavirüs İngiltereden İzmire gelen 60 kişi evlerinden alınıp yurda yerleştirildi
TÜRKİYE

İzmir'de koronavirüs önlemi: İngiltere'den gelenler karantinaya alındı

İngiltere'den İzmir'e gelen 60 kişi evlerinden alınıp yurda yerleştirildi

Koronavirüsün mutasyona uğramış şeklinin İngiltere'de ortaya çıkmasının ardından son 10 gün içinde İngiltere'den İzmir'e gelen 60 kişi sağlık ekiplerince evlerinden alınarak Gazi Ayşe Hanım Yurdu'na yerleştirildi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Son 10 gün içinde İngiltere'den İzmir'e gelen 60 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Bazı kişiler, karantinadaki yakınlarına kıyafet ve çeşitli eşyalar getirdi. Karantinada bulunanların, hava almak için zaman zaman balkona çıktıkları gözlendi.

Türkiye'nin merak ettiği ev: Edremit'te mutasyona uğramış virüslü vakanın evi karantinaya alındı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından İngiltere’den hava yolu ile gelen vatandaşlara yapılan test sonucunda, 15 kişide mutasyonlu koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen 15 kişiden birinin, Edremit ilçesinin turistik Kızılkeçili Mahallesi'nde yaşadığı öğrenildi.
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Kimliği açıklanmayan hastanın yaşadığı ev karantinaya alındı.
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. Evin bahçe kapısına 'Pandemi tedbirleri kapsamında bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' yazısı asıldı.
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Jandarma ekipleri de dün akşamdan itibaren evin önünde 24 saat nöbet tutmaya başladı. Eve giriş ve çıkışa izin verilmiyor.
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Kızılkeçili Mahalle Muhtarı Ali Deveci, “Maalesef münferit bir olay yaşanıyor. Ama devletimiz, jandarmamız ile beraber gerekli önlemleri hep birlikte aldık. Burada izole edileceğine ve burada kalacağına inanıyorum...
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Herhangi bir sıkıntı yok. Panik kesinlikle yok. Önlemler had safhada. Mutasyona uğramış virüs müdür değil midir tam bir kanıtımız yok ama gerekli önlemler alınmıştır” dedi.
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Edremit'te mutasyona uğramış virüslü vakanın evi, karantinaya alındı
Türkiye'nin merak ettiği ev: Edremit'te mutasyona uğramış virüslü vakanın evi karantinaya alındı
Türkiye'ye İngiltere'den gelen ve mutasyonlu virüsü taşıdığı saptanan bir kişinin yaşadığı Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kızılkeçili Mahallesi'ndeki ev, karantinaya alındı. İngiltere'den geçen çarşamba günü geldiği öğrenilen hastanın evinin önünde, jandarma ekipleri nöbet tutuyor.

Yurt binasında AFAD, polis ve sağlık ekibi görev yapıyor.

14 GÜN KARANTİNA KARARI

İzmir Valiliği, dün, İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda 10 gün içerisinde İngiltere’de bulunan ve Türkiye’ye kara, hava ve deniz yoluyla gelen kişilerin, 14 gün boyunca karantina altına alınacaklarını bildirmişti.

Mutasyon nöbeti
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