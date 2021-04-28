Türkiye'nin 28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Tablo ciddiyetini koruyor

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 261 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 444 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 728 oldu.

Son 24 saatte 45 bin 198 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 212 bin 461'e yükseldi.

28 Nisan koronavirüs tablosu.

Test sayısı 46 milyon 718 bin 604'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 751 bin 26, vefat sayısı 39 bin 398, ağır hasta sayısı 3 bin 558 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

27 Nisan koronavirüs tablosu.

BioNTech aşısı olanların ikinci dozları, ilk dozdan 6 veya 8 hafta sonra yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında, "BioNTech aşısının birinci dozunun yapılmasından 12 gün sonra virüse karşı bağışıklığın oluşmaya başladığı, iki doz arasındaki sürenin ne kadar olabileceği" konusu da ele alındı.

Bilimsel verilere göre aşının oluşturduğu koruyuculuk düzeyinin değerlendirildiği toplantıda, BioNTech firmasının kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in de görüşü alındı. Bu çerçevede iki dozun uygulanması arasındaki sürenin 6 ila 8 hafta olması kararlaştırıldı.

İkinci doz randevuları ertelenecek

Bu kapsamda, BioNTech aşısının ilk dozunu olanların ikinci dozları 28 gün sonra yapılmayacak.

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Bu aşının birinci dozunu olup 28 gün sonrası için ikinci doz randevusu alanların işlemleri ertelenecek. Bu kişilere SMS ile bilgilendirme yapılacak.

Bu kişiler, ikinci doz randevularını, birinci dozdan 6-8 hafta sonrasına alabilecek.