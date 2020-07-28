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TÜRKİYE

Son dakika haberleri: TBMM'de koronavirüs vaka sayısı açıklandı

TBMM'de koronavirüs vaka sayısı açıklandı

TBMM'de koronavirüs vaka sayısı 11'i milletvekili olmak üzere 43'e yükseldi. 11 milletvekilinden 4'ünün tedavisinin tamamlandığı, 7 vekilin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kaç milletvekilinin koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırıldığı da belli oldu.

Haber Merkezi DHA
TBMM'de salgından etkilenen kişi sayısı açıklandı.
TBMM'de salgından etkilenen kişi sayısı açıklandı.

TBMM'de son yapılan test sonuçlarına göre 6 milletvekilinde daha koronavirüs tespit edildi. Meclis'te yeni vakalarla toplam vaka sayısı 11'i milletvekili olmak üzere 43'e yükseldi. 6 vekilin Ankara Şehir Hastanesi'nde karantinaya alınarak tedavilerine başlandığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurban bayramı öncesi önemli açıklama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurban bayramı öncesi önemli açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının mezarını ziyaret etti. Erdoğan, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 'Bu yıl Kurban Bayramı öyle bir döneme rastladı ki, aynı zamanda Ayasofya Camii'mizin açılışıyla örtüştü. Bu da bizim için ayrı bir müjde.' diyen Erdoğan, 'Koronavirüs olayına da bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden rica ediyorum. Limiti iyice aşağıya çekmemiz lazım ki şu beladan kurtulalım.' ifadelerini kullandı.


Koronavirüse yakalanan AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'nun ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan, 11 milletvekilinden 4'ünün tedavisinin tamamlandığı, 7 vekilin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

En çok vaka görülen iller arasında yer alan Diyarbakır'da uyarılar dikkate alınmıyor
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Diyarbakır, koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü 5 kent arasında yer alıyor.
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Bayram hareketliliğinin başladığı kentte görevliler, denetimlerini sıklaştırırken, vatandaşlar ise maske ve sosyal mesafe kurallarına uymuyor.
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Kimi duyarlı vatandaşlar bayramda aile ziyaretlerine sıcak bakmadığını, hatta kurbanların pandemi sonrası da kesilip dağıtılabileceğini kaydetti.
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Diyarbakır'da vakalar artarken, uyarılar dikkate alınmıyor
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Diyarbakır'da vakalar artarken, uyarılar dikkate alınmıyor
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Diyarbakır'da vakalar artarken, uyarılar dikkate alınmıyor
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Diyarbakır'da vakalar artarken, uyarılar dikkate alınmıyor
Title
Diyarbakır'da vakalar artarken, uyarılar dikkate alınmıyor
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Diyarbakır'da vakalar artarken, uyarılar dikkate alınmıyor
En çok vaka görülen iller arasında yer alan Diyarbakır'da uyarılar dikkate alınmıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son 3 günde yoğun bakım sayısının oransal olarak en çok arttığı iller arasında saydığı Diyarbakır'da uyarılar dikkate alınmıyor. Diyarbakır, koronavirüs vakalarının en yoğun olduğu 5 kent arasında bulunuyor, yaklayaşan Kurban Bayramı öncesi hareketliliğin yaşandığı çarşı ve pazarlarda, maske ile sosyal mesafe kuralına uyulmaması dikkat çekti.


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