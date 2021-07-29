Koronavirüs Türkiyenin 29 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı 22 binin üstünde
TÜRKİYE

Türkiye'nin 29 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 22 binin üstünde

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 29 Temmuz koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 29 Temmuz koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Son Dakika Haberleri: Türkiyenin 29 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı: İşte son rakamlar...
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Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 60 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 22 bin 161 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanı Koca: Toplam yapılan aşı doz sayısı 71 milyonu geçti
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Sağlık Bakanı Koca: Toplam yapılan aşı doz sayısı 71 milyonu geçti

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 65,24, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 41,84 olarak kayda geçti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 336 bin 724 aşı uygulandı.

  • Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 40 milyon 491 bin 931'i birinci doz, 25 milyon 970 bin 268'i ikinci doz, 4 milyon 633 bin 896 üçüncü doz olmak üzere 71 milyon 96 bin 95'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

"Aşı olmadan salgından korunmak mümkün değil"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü vaka sayısı 22 bin 161. Aşı olmadan tedbirlere uymadan salgından korunmak mümkün değil. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim." değerlendirmesinde bulundu.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Türkiye'nin 28 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 20 bini aştı
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