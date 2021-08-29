THY iç hat uçuşları için yeni kararını duyurdu: Artık zorunlu olacak

Türk Hava Yolları'ndan önemli bir açıklama yapıldı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla THY yolcularını uyardı.
- Ekşi, 6 Eylül'den itibaren seyahat eden yolcuların aşı kartı veya negatif PCR testi ibraz etmek zorunda olduğunu açıkladı.
'Aşı kartını ibraz edecek'
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle; "Lütfen not alalım. İç hatlarda 6 Eylül'den sonra seyahat edecek yolcularımız ya AŞI kartını ibraz edecek ya da PCR testi yaptırıp, NEGATİF olduğunu ibraz edecektir."
Lütfen not alalım.
İç hatlarda 6 Eylül'den sonra seyahat edecek yolcularımız ya AŞI kartını ibraz edecek ya da PCR testi yaptırıp, NEGATİF olduğunu ibraz edecektir.
Lütfen not alalım.