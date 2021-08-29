THY iç hat uçuşları için yeni kararını duyurdu: Artık zorunlu olacak

Türk Hava Yolları'ndan önemli bir açıklama yapıldı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla THY yolcularını uyardı.

Ekşi, 6 Eylül'den itibaren seyahat eden yolcuların aşı kartı veya negatif PCR testi ibraz etmek zorunda olduğunu açıkladı.

'Aşı kartını ibraz edecek'

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle; "Lütfen not alalım. İç hatlarda 6 Eylül'den sonra seyahat edecek yolcularımız ya AŞI kartını ibraz edecek ya da PCR testi yaptırıp, NEGATİF olduğunu ibraz edecektir."

Lütfen not alalım.



İç hatlarda 6 Eylül'den sonra seyahat edecek yolcularımız ya AŞI kartını ibraz edecek ya da PCR testi yaptırıp, NEGATİF olduğunu ibraz edecektir. — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) August 29, 2021

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