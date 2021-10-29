Koronavirüs Türkiyenin 29 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı Bakan Kocadan gebelere hayati çağrı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 29 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan gebelere hayati çağrı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 29 Ekim koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs kaynaklı gebe ölümlerinin yüzde 99'unun aşısız olduğuna dikkat çekti. Bakan Koca, "Bebekler doğmalı, anneler yaşamalı" ifadelerini kullandı. İşte 29 Ekim koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 29 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Kocadan gebelere hayati çağrı
(Arşiv)

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 209 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 24 bin 409 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,24, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,18 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 116 milyon 123 bin 219'a yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 99 bin 423 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranın en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Bakan Koca: Kaybettiklerimizin yüzde 99'u aşısızdı

  • Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "GEBE ÖLÜMLERİ 2020’de salgın öncesi yıla göre %52 artmıştı. Bu yılsa geçen yıla oranla %50 daha fazla anne adayını Covid-19 sebebiyle kaybettik. Kaybettiğimiz gebelerin %99’u aşısızdı. Gebelerde aşılanma oranı maalesef oldukça çok düşük. BEBEKLER DOĞMALI, ANNELER YAŞAMALI" ifadelerini kullandı.

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