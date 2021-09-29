Türkiye'nin 29 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı: Kritik eşiği açıklayan Bakan Koca tehlikeye dikkat çekti

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 227 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 29 bin 386 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 71,35, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,60 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 109 milyon 129 bin 219'a yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 395 bin 108 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il; Kırklareli, Muğla, Amasya, Eskişehir, Ordu, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Batman, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak olarak sıralandı.

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Bakan Koca: Kritik eşik 20 bin

Twitter hesabından vaka tablosunu paylaşan Bakan Koca, "Günlük vaka sayısında 20.000’in altını kritik eşik kabul ediyoruz. Yeni vaka sayılarımızsa 30.000’e yaklaşmış durumda. Bugünkü vefat sayımız, daha önceki yüksek vaka sayılarının sonucu olarak 227. Bu tabloya karşı, başarının şartı tedbirlere muntazaman uyum ve aşıdır!" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri