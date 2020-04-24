Uzmanlar: Kritik döneme girildi, ramazan ve bayramdaki hareketliliği kontrol altına almalıyız

Ramazan ve bayram gibi sosyal hareketliliğin fazla olduğu dönemde daha sık önlemler alınması bekleniyor.

Türkiye'deki koronavirüs ile mücadelede yeni bir evreye geçildi. Vaka sayılarında yaşanan düşüş, önümüzdeki bir aylık süreci daha kritik hale getirdi.

Koronavirüs ölüm ortalamasında Türkiye dünya genelinde en düşük orana sahip ülke konumunda ve iyileşen hasta sayısı da her geçen gün artıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın resmi verilerine göre, salgını yenen hasta sayısı 17 bini aştı ve entübe edilen hastaların sayısı ise yüzde 58'den yüzde 10'lara düştü.

"TEDBİRLER KONUSUNDA GEVŞEME OLMAMALI"

Uzmanlar, ramazan ve bayram gibi sosyal hareketliliğin yoğun olacağı bir döneme girildiğini ve tedbirlerin gevşetilmemesi gerektiğini belirtiyor.

"BAYRAMDA SOSYALLEŞME MAKSİMUM DÜZEYDE OLUYOR"

Konuyla ilgili yenisafak.com'un sorularını yanıtlayan Dr. Volkan Öner, "Ramazan ayının getireceği hareketliliği çok iyi yönetmek zorundayız. Özellikle bayram için bu durum söz konusu. Bizim geleneklerimizde örf ve adetlerimizde bayramda sosyalleşme maksimum oluyor. Bunu aşabilirsek, bulaşı arttıracak şekilde davranmazsak bayram sonrası daha iyi bir ortama evrilebiliriz" ifadelerini kullandı.

Sosyal mesafeye dikkat edilmeyen aile apartmanları vakaların artmasına neden olmuştu.

Ramazan ayında misafirlik ve toplu iftarlar konusunda vatandaşları uyaran Öner, "Bu konuda vatandaşlar çok dikkat etmesi gerekir. Misafirlikler olduğu zaman salgının önü alınamayabilir. Bu süreçte dikkat edilmezse vaka ve ölüm sayılarında artış yaşanmasına neden olur." ifadelerini kullandı.

BAYRAMA ÖZEL TEDBİRLER GELEBİLİR

İstanbul ve Ankara gibi şehirlerin bayram süresinde boşaldığına dikkat çeken Öner, "Özellikle bayramlarda sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi çok zor görünüyor. Bu nedenle bayrama özel bir kısıtlama getirilmesi gerekebilir" değerlendirmesinde bulundu.

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