Koronavirüs Türkiyenin 27 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı stabil
TÜRKİYE

Türkiye'nin 27 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı stabil

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 27 Ağustos koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 27 Ağustos koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vaka ve ölüm sayılarında son durum ne? ​Türkiyenin 27 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı
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Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 244 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 18 bin 340 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,57, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 58,62 olarak kayda geçti.

  • Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 92 milyon 391 bin 3'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 643 bin 458 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Antalya ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Bitlis, Mardin, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vefat sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Vaka sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Ama şu salgından bayram kutlar gibi çıkmak da var. Hep birlikte tedbirlere uyup, aşılarımızı olmaya bağlı." ifadelerini kullandı.

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